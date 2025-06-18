Как подготовить автомобиль к отпуску? Советы экспертов

Несмотря на то что тормоза могут работать исправно в городе, перед длительной поездкой стоит убедиться в их надежности. Проверьте толщину тормозных колодок и дисков, а также состояние тормозной жидкости. Небольшие искривления дисков могут вызывать вибрацию при торможении, и их сложно заметить даже специалистам. Простой тест — разогнаться и несколько раз интенсивно затормозить. Если педаль тормоза начинает вибрировать, это сигнал к замене дисков.