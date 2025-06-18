Как подготовить автомобиль к отпуску? Советы экспертов

С ростом внутреннего туризма в России автопутешествия становятся все более популярными. Согласно опросу Авито Авто, почти половина россиян предпочитает исследовать страну на автомобиле, ценя свободу передвижения.
Однако для того чтобы поездка прошла безопасно и без происшествий, необходимо заранее позаботиться о техническом состоянии автомобиля. Даже если вы регулярно проходите технический осмотр, перед длительной поездкой стоит провести дополнительную проверку. Илья Зарембо, руководитель категории «Аренда» в Авито Авто, предлагает пошаговый чек-лист подготовки к автопутешествию, охватывающий основные проверки и важные детали.
Первым делом необходимо проверить моторное масло, так как оно отвечает за смазку и охлаждение двигателя. Даже если до следующей плановой замены еще есть время, рекомендуется обновить масло и фильтр перед поездкой, особенно если предстоит путешествие по жарким регионам или с нагрузкой (например, с прицепом).
Также важно проверить уровень антифриза и фреона в кондиционере. В автомобилях с большим пробегом фреон может испаряться из-за микротрещин в трубках, что приводит к снижению эффективности кондиционера. Даже если уровень фреона в норме, производители советуют менять его хотя бы раз в два года.
Не забудьте про воздушный фильтр, который влияет на расход топлива и мощность двигателя. Его следует менять каждые 10−15 тысяч километров. Также стоит проверить салонный фильтр, который необходимо обновлять каждые 20−30 тысяч километров. Замена этих фильтров не требует значительных затрат и может быть выполнена самостоятельно. Подходящие варианты можно найти на Авито.
Важно: обслуживать автомобиль лучше не в последний момент, а за неделю-две до выезда, чтобы избежать лишнего стресса.
Проверка тормозной системы.
Несмотря на то что тормоза могут работать исправно в городе, перед длительной поездкой стоит убедиться в их надежности. Проверьте толщину тормозных колодок и дисков, а также состояние тормозной жидкости. Небольшие искривления дисков могут вызывать вибрацию при торможении, и их сложно заметить даже специалистам. Простой тест — разогнаться и несколько раз интенсивно затормозить. Если педаль тормоза начинает вибрировать, это сигнал к замене дисков.
Если же педаль тормоза стала мягче или проваливается, обязательно обратитесь к специалистам для диагностики системы.
Подготовка автомобиля к дальнему путешествию.
Перед отправлением в долгую поездку важно тщательно подготовить автомобиль, чтобы избежать неприятных ситуаций на дороге. Вот основные аспекты, на которые стоит обратить внимание:
1. Колеса и подвеска.
• Проверка давления: Убедитесь, что давление в шинах соответствует рекомендациям производителя, указанным на наклейке на стойке водительской двери или в инструкции. Недокачанные колеса увеличивают расход топлива, а перекачанные ухудшают сцепление с дорогой.
• Осмотр покрышек: Проверьте шины на наличие трещин, вздутий, проколов и достаточной глубины протектора. Минимальная глубина для летних шин составляет 1,6 мм, но рекомендуется иметь не менее 3−4 мм перед дальним путешествием.
• Балансировка и геометрия: Не забывайте про балансировку колес и проверку углов установки. Это поможет избежать неравномерного износа шин и улучшит управляемость автомобиля.
• Подвеска: Проверьте стойки стабилизаторов, амортизаторы и сайлентблоки. Обратите внимание на пыльники ШРУСов и шаровых опор. Если слышите подозрительные звуки или замечаете крены, лучше провести диагностику.
2. Обзор.
• Щетки стеклоочистителей: Если дворники скрипят или плохо очищают стекло, замените их. Это особенно важно для хорошего обзора в дождь или при загрязнении стекла.
• Лобовое стекло: Ремонтируйте свежие сколы и трещины, чтобы предотвратить их дальнейшее распространение.
• Фары: Проверьте состояние фар. Полировка и замена лампочек могут значительно улучшить видимость. Убедитесь, что все лампы работают исправно.
3. Электрика и аккумулятор.
• Аккумулятор: Проверьте состояние аккумулятора, особенно если он старше 4−5 лет. Измерьте напряжение на клеммах — оно должно быть в пределах 13,5−14,0 В при заведенном двигателе и 12,6−12,8 В в покое.
• Проверка портов: Убедитесь в исправности USB-портов и розеток. Если есть инвертор, проверьте его работу.
4. Обслуживание ключевых компонентов.
• Сервисная книжка: Ознакомьтесь с рекомендациями по замене ключевых компонентов (ремень ГРМ, тормозные диски, свечи зажигания). Если срок их замены приближается, лучше сделать это заранее.
Документы.
• Убедитесь, что у вас есть:
• Водительское удостоверение и свидетельство о регистрации транспортного средства (СТС).
• Полис ОСАГО и желательно КАСКО. Скачайте их на телефон для доступа в офлайн-режиме.
Безопасность.
• Проверьте наличие:
• Знака аварийной остановки.
• Аптечки первой помощи и огнетушителя.
• Светоотражающего жилета.
Инструменты и расходники.
• Убедитесь, что у вас есть:
• Насос или компрессор для шин.
• Баллонный ключ и домкрат.
• Буксировочный трос.
• Запасное колесо и ремкомплект.
• Фонарик, перчатки и канистра с топливом.
Подготовка к ночевке.
• Если планируете ночевать в машине или кемпинг, подумайте о:
• Системе питания для гаджетов (портативные зарядные устройства).
• Москитных сетках на окна и шторках для уединения.
Опорные точки маршрута.
• Прежде чем отправиться в путь, изучите:
• Расположение заправок, особенно в малонаселенных районах. Ознакомьтесь с рейтингами и отзывами о них.
• Запланируйте остановки для отдыха: разминки, перекуса и короткие паузы помогут поддерживать бодрствование за рулём.
Используйте чек-лист от Авито Авто и «МК в Красноярске» для подготовки к поездке, чтобы не упустить важные детали. Это поможет вам создать комфортные условия и уверенность в дороге, позволяя сосредоточиться на новых впечатлениях и наслаждаться путешествием!