Под Владивостоком может появиться новая заповедная зона

Специалистам предстоит изучить северо-восточную часть полуострова Муравьёва-Амурского и остров Русский: подрядчик должен будет провести экологическое обследование местности, предложить границы будущего заказника и составить список участков, нуждающихся в охране.
Все документы нужно подготовить до конца ноября 2025 года. Пока неизвестно, кто выиграл тендер и почему власти выбрали именно эти территории для защиты. Как сообщает DEITA.RU, это решение выглядит неожиданным, ведь раньше в крае, наоборот, пытались лишить охранного статуса устье реки Раздольной. Тогда многие экологи выступили против, и в итоге федеральное министерство природы отказалось упразднять эту заповедную зону.
Известно, что новая особо охраняемая природная территория будет адаптирована для экологического туризма. В планах создание современной инфраструктуры, включающей оборудованные смотровые площадки и экологичные зоны отдыха. Особое внимание уделят бережному обустройству территории: проложат пешеходные тропы с деревянными настилами, организуют информационные пункты и зоны временного пребывания.
Ранее «ФедералПресс» писал, что туристы в Приморье сталкиваются с проблемным доступом к знаковым точкам вроде Алексеевской сопки с панорамой Золотого Рога.