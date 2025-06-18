Под Владивостоком может появиться новая заповедная зона

Все документы нужно подготовить до конца ноября 2025 года. Пока неизвестно, кто выиграл тендер и почему власти выбрали именно эти территории для защиты. Как сообщает DEITA.RU, это решение выглядит неожиданным, ведь раньше в крае, наоборот, пытались лишить охранного статуса устье реки Раздольной. Тогда многие экологи выступили против, и в итоге федеральное министерство природы отказалось упразднять эту заповедную зону.