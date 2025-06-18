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Под Владивостоком может появиться новая заповедная зона

ВЛАДИВОСТОК, 18 июня, ФедералПресс. Министерство природных ресурсов Приморского края объявило конкурс на разработку проекта новой охраняемой территории (ООПТ) вблизи Владивостока. На исследования выделено 22,3 млн рублей.

Источник: РИА "Новости"

Специалистам предстоит изучить северо-восточную часть полуострова Муравьёва-Амурского и остров Русский: подрядчик должен будет провести экологическое обследование местности, предложить границы будущего заказника и составить список участков, нуждающихся в охране.

Все документы нужно подготовить до конца ноября 2025 года. Пока неизвестно, кто выиграл тендер и почему власти выбрали именно эти территории для защиты. Как сообщает DEITA.RU, это решение выглядит неожиданным, ведь раньше в крае, наоборот, пытались лишить охранного статуса устье реки Раздольной. Тогда многие экологи выступили против, и в итоге федеральное министерство природы отказалось упразднять эту заповедную зону.

Известно, что новая особо охраняемая природная территория будет адаптирована для экологического туризма. В планах создание современной инфраструктуры, включающей оборудованные смотровые площадки и экологичные зоны отдыха. Особое внимание уделят бережному обустройству территории: проложат пешеходные тропы с деревянными настилами, организуют информационные пункты и зоны временного пребывания.

Ранее «ФедералПресс» писал, что туристы в Приморье сталкиваются с проблемным доступом к знаковым точкам вроде Алексеевской сопки с панорамой Золотого Рога.