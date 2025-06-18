Лилия Галимова оценила меню на ПМЭФ-2025: «Надеюсь, на десерт чак-чак»

На снимке — обеденный сет стоимостью 12 000 рублей.
«С каждым годом на Питерском форуме становится всё больше, как дома. PS: надеюсь, на десерт чак-чак», — подписала Галимова.
Руководитель пресс-службы Раиса Республики Татарстан Лилия Галимова опубликовала в своем Телеграм-канале фото меню на Петербургском международном экономическом форуме.
На снимке — обеденный сет стоимостью 12 000 рублей.
«С каждым годом на Питерском форуме становится всё больше, как дома. PS: надеюсь, на десерт чак-чак», — подписала Галимова.