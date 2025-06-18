Врач предупредила об опасности приема антибиотиков во время беременности

«Прием матерью во время беременности антибиотиков, особенно не один курс, и детьми в раннем возрасте, то есть на первом или втором году жизни, приводит к быстрому старту избыточной массы тела ожирения. Мы знаем, сколько наших сограждан занимается самолечением. У таких очень нужных для серьезных инфекционных ситуаций препаратов, как антибиотики, есть вот эта обратная сторона», — сказала Намазова-Баранова.