Врач предупредила об опасности приема антибиотиков во время беременности

С. -ПЕТЕРБУРГ, 18 июн — РИА Новости. Прием матерью во время беременности и детьми на 1−2 году жизни антибиотиков может привести к быстрому старту роста избыточной массы тела, таким образом врачи должны помочь применять правильные технологии лечения в этот период, заявила главный внештатный детский специалист по профилактической медицине Минздрава РФ Лейла Намазова-Баранова.
В ходи сессии Российского фармацевтического форума «Лекарственная безопасность», который проходит в рамках ПМЭФ, эксперт также отметила, что первое обеднение диеты матери по белку во время беременности несет риски развития ожирения у ребенка.
«Прием матерью во время беременности антибиотиков, особенно не один курс, и детьми в раннем возрасте, то есть на первом или втором году жизни, приводит к быстрому старту избыточной массы тела ожирения. Мы знаем, сколько наших сограждан занимается самолечением. У таких очень нужных для серьезных инфекционных ситуаций препаратов, как антибиотики, есть вот эта обратная сторона», — сказала Намазова-Баранова.
Она подчеркнула, что первая тысяча дней жизни ребенка являются временем программирования здоровья, они характеризуются хорошими показателями восстановления.
«То есть, если мы в это время поможем, применим правильные технологии восстановления здоровья, мы вернем траекторию на вот эту здоровую линию, и тогда человек дальше по жизни пойдет здоровым», — пояснила эксперт Минздрава.
Намазова-Баранова добавила, что нельзя недооценивать тот факт, что ожирение — это иммунное воспаление, то есть болезнь.
Петербургский международный экономический форум проходит 18−21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.