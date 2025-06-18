Более 100 тонн мусора собрал коммунальный флот с акватории Москвы с начала навигации

Благодаря грамотной расстановке флота вся акватория Москвы-реки и судоходный участок Яузы в пределах Московской кольцевой автомобильной дороги находятся под круглосуточным контролем. Уборкой занимаются ведут суда-мусоросборщики, в зонах с небольшой глубиной работают маломерные суда. На извлечении донных наносов песка и грунта заняты плавкраны и несамоходные шаланды с буксирами.