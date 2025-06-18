Более 100 тонн мусора собрал коммунальный флот с акватории Москвы с начала навигации

Более 100 тонн мусора собрал коммунальный флот с водной акватории столицы с начала навигации в 2025 году. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
«Коммунальные суда в ежедневном режиме занимаются сбором мусора с водной поверхности Москвы-реки и судоходной части Яузы, ликвидируют загрязнения, убирают иловый осадок. В общей сложности уже собрали свыше 100 тонн различного мусора, большая часть — это наносы весеннего паводка, в том числе остатки поваленных деревьев и сухостой», — отметил Петр Бирюков.
С открытия речной навигации основная часть судов-мусоросборщиков дежурила в верховьях Москвы-реки вблизи шлюзов, чтобы вовремя убрать накопившийся за зиму мусор. Это позволило избежать его попадания в центральную часть города с интенсивным судоходством.
Благодаря грамотной расстановке флота вся акватория Москвы-реки и судоходный участок Яузы в пределах Московской кольцевой автомобильной дороги находятся под круглосуточным контролем. Уборкой занимаются ведут суда-мусоросборщики, в зонах с небольшой глубиной работают маломерные суда. На извлечении донных наносов песка и грунта заняты плавкраны и несамоходные шаланды с буксирами.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что столичный коммунальный флот работает круглый год, в него входит 30 судов: 18 самоходных и 12 несамоходных. В прошлом году собрали около 600 тонн различного мусора, ликвидировали почти 140 различных загрязнений, со дна извлекли примерно 6,5 тысячи тонн песка и грунта.