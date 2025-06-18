Первая белорусская черника продается за 40 рублей за килограмм на Комаровке. Подробности обнародовали в социальных сетях минского Комаровского рынка.
Согласно информации, пока белорусской черники на рынке очень мало. В соцсетях Комаровки заметили, что в продаже 18 июня только два килограмма черники. За килограмм ягоды просят 40 рублей и уточняют: сборка ручная.
Тем временем белорусские фермеры считают, что клубничный сезон в 2025 продолжится и в июле.
Кстати, синоптик Дмитрий Рябов рассказал, какие претензии предъявляют ему белорусы: «Рябов, ты ответишь за такую погоду».
Вместе с тем белорусский онколог назвал пять признаков ABCDE для удаления родинки даже летом.