Газоснабжение более 300 домов в Омске восстановили после аварии

Газоснабжение домовладений потребительского общества «Искра-2» возобновлено после продолжительного перерыва. Об этом рассказали в пресс-службе компании «Омскоблгаз».
Долгое время газовые сети на территории «Искры-2» находились в бесхозяйном состоянии, что привело к нарушению эксплуатации газопровода и аварийной ситуации. Более 300 домов в пределах улиц 15-й Рабочей, Кирова, 34-й Рабочей и Хабаровской остались без газа.
Компания «Омскоблгаз» взяла на себя техническое обслуживание газопровода и приступила к восстановлению нормальной работы системы. Специалисты восстановили проектные параметры газопровода, устранили утечку газа и отремонтировали газопровод. Подачу газа возобновили.
Напомним, что владелец газопровода не проводил ремонтные работы и обслуживание газовых сетей. В результате выявленных нарушений требований промышленной безопасности Ростехнадзор запретил использовать газопровод, дело дошло до суда.