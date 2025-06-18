Газоснабжение более 300 домов в Омске восстановили после аварии

Долгое время газовые сети на территории «Искры-2» находились в бесхозяйном состоянии, что привело к нарушению эксплуатации газопровода и аварийной ситуации. Более 300 домов в пределах улиц 15-й Рабочей, Кирова, 34-й Рабочей и Хабаровской остались без газа.