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Российским чиновникам посоветовали перейти на мессенджер Max

Глава Минцифры РФ Максут Шадаев сообщил, что министерство рекомендует госслужащим использовать российский мессенджер Max для рабочей переписки. Об этом пишет «Интерфакс».

Источник: Соцсети

При этом, по его словам, подобное требование не включено в закон. Он отметил, что такая мера пока носит лишь рекомендательный характер. Также министр уточнил, что уже видел сообщения о переходе отдельных городских администраций на этот сервис.

Мессенджер MAX — цифровая платформа от VK, в которую встроены мессенджер, мини-приложения, ИИ-помощник. В мессенджере можно совершать аудио- и видеозвонки даже при слабом интернет-соединении, бесплатно делиться файлами до 4 ГБ, создавать групповые чаты и собственные стикерпаки, отправлять голосовые сообщения и переводить деньги контактам.

До этого Шадаев сообщил о работе над созданием отечественной цифровой платформы, способной заменить бумажные документы и превратиться в универсальный инструмент взаимодействия граждан, бизнеса и госструктур.