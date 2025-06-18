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Традиционный фестиваль йоги и осознанности пройдет в ближайшие выходные в Абрау-Дюрсо

Ежегодное мероприятие направлено на продвижение идей здорового и экологичного образа жизни.

Источник: Комсомольская правда

Мероприятие традиционно объединяет экспертов и практиков йоги, а также сторонников активного и здорового образа жизни, творческих и осознанных людей, которые стремятся к гармонии с самими собой и внешним миром.

Осознанность, практика йоги и стремление к экологичному образу жизни приобретают особую значимость в современном мире. Освоение древних техник гармонизации сознания и тела помогает людям обрести внутренний баланс, раскрыть творческий потенциал и почувствовать связь с окружающим миром. Также особое значение приобретает тема защиты природы и разумного потребления природных ресурсов.

Мероприятие традиционно объединяет экспертов и практиков йоги, а также сторонников активного и здорового образа жизни. Фото: Центр туризма Абрау-Дюрсо.

В июне Абрау-Дюрсо примет традиционный фестиваль «Равновесие», посвященный йоге, осознанному образу жизни, гармонии души и тела, раскрытию творческих способностей и вдохновению. Одной из центральных тем которого неизменно остается экология и бережное отношение к природе.

СПРАВКА КП Ростов:

Абрау-Дюрсо давно стало площадкой для различных фестивалей, деловых мероприятий, театральных представлений. В 2024 году его площадки посетили свыше 600 000 гостей.