Традиционный фестиваль йоги и осознанности пройдет в ближайшие выходные в Абрау-Дюрсо

Мероприятие традиционно объединяет экспертов и практиков йоги, а также сторонников активного и здорового образа жизни, творческих и осознанных людей, которые стремятся к гармонии с самими собой и внешним миром.
Осознанность, практика йоги и стремление к экологичному образу жизни приобретают особую значимость в современном мире. Освоение древних техник гармонизации сознания и тела помогает людям обрести внутренний баланс, раскрыть творческий потенциал и почувствовать связь с окружающим миром. Также особое значение приобретает тема защиты природы и разумного потребления природных ресурсов.
Мероприятие традиционно объединяет экспертов и практиков йоги, а также сторонников активного и здорового образа жизни. Фото: Центр туризма Абрау-Дюрсо.
В июне Абрау-Дюрсо примет традиционный фестиваль «Равновесие», посвященный йоге, осознанному образу жизни, гармонии души и тела, раскрытию творческих способностей и вдохновению. Одной из центральных тем которого неизменно остается экология и бережное отношение к природе.
СПРАВКА КП Ростов:
Абрау-Дюрсо давно стало площадкой для различных фестивалей, деловых мероприятий, театральных представлений. В 2024 году его площадки посетили свыше 600 000 гостей.