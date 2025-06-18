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Совет Федерации одобрил закон о создании национального мессенджера

Совфед одобрили закон о создании в России национального мессенджера.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Совет Федерации одобрил закон о создании многофункциональной цифровой платформы обмена данными.

Ключевые особенности приложения:

объединит возможности мессенджера и функции государственных сервисов;позволит не использовать бумажные документы, а удостоверять личность при помощи цифрового ID — так можно будет идентифицировать себя при заселении в гостиницы или при покупках для подтверждения возраста;если же удостоверения личности представлены на платформе и были предъявлены, то требовать какие-либо аналоги будет запрещено — за исключением отдельных случаев;в будущем в систему могут добавить диплом об образовании, водительское удостоверение и полис ОМС;позволит «>взаимодействовать с учащимися по вопросам обучения в школах, колледжах и организациях дополнительного образования;государственные и муниципальные органы получат правовую возможность пользоваться нацсервисом при общении с гражданами;обязательное условие приложения — отечественная разработка и вхождение в реестр российского ПО;подключение сервиса к системе “Госключ” позволит использовать усиленную цифровую подпись при заключении договоров;приложение призвано конкурентно вытеснить использование небезопасных иностранных мессенджеров.

Сервис повысит доступность услуг и сервисов в разных сферах, создаст комфортную и безопасную среду при использовании информационных технологий и обеспечит конфиденциальность передаваемой и получаемой информации.

Создание и функционирование сервиса обеспечит организация, которую определит правительство.

В начале июня глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский заявил, что работу по созданию сервиса могут закончить до конца года.