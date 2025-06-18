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Новичок «Лады» Игорь Сафонов рассказал о целях на дебютный сезон с тольяттинцами

22-летний защитник перебрался в 63-й регион из «Южного Урала». С ним заключили двустороннее соглашение.

22-летний защитник перебрался в 63-й регион из «Южного Урала». С ним заключили двустороннее соглашение.

«Лада» получила Игоря Сафонова за денежную компенсацию. Всего в активе выпускника ханты-мансийской хоккейной школы — 145 матчей в ВХЛ и 52 результативных балла (19 шайб и 33 ассиста).

Сотрудничество с молодым игроком рассчитано до конца сезона 2026−2027.

«Для меня контракт с “Ладой” — огромный шаг вперед. Большая ответственность, но готов работать над собой и приносить пользу новой команде», — объяснил Сафонов.

Подчеркнул: при переходе из ВХЛ в КХЛ важно «сохранять спокойствие и уверенно показывать свою игру».

«Настраиваюсь позитивно и решительно. Готов прогрессировать, учиться у опытных и вносить вклад в успехи команды. Моя цель — стать полезным звеном в “Ладе” и показать достойный хоккей», — резюмировал защитник волжан.

Недавно «автозаводцы» сообщили о подписании контракта с двукратным обладателем Кубка Гагарина Александром Хохлачевым.

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