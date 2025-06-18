В Ростове-на-Дону собираются запретить вывески на иностранных языках

В Ростове-на-Дону и области в могут запретить вывески на иностранных языках. Такие меры возможны в рамках закона о защите русского языка от чрезмерных использований. Решение одобрили в Государственной Думе.
По новым требованиям таблички в магазинах и общественных местах должны быть написаны на русском языке. При этом допускается дублирование надписей на языках народов России или на иностранных языках.
Кроме этого, застройщиков ЖК собираются обязать использовать кириллицу в названиях новых объектов недвижимости.
Предполагается, что закон вступит в силу 1 марта 2026 года.
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