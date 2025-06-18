Свадебный перформанс «Нужен муж» снова не понравился местным чиновникам

Но возникает вопрос: какая именно «честь» была задета в этой акции? Девушки не раздеваются, не устраивают провокаций, не нарушают закон. Они просто идут в свадебных платьях с ироничными плакатами. Это — креатив, юмор, визуальный стиль, который уже давно стал нормой в современных рекламных форматах. Почему вместо поддержки творческих инициатив, местные чиновники снова занимаются охотой на ведьм? Если каждая нестандартная идея будет восприниматься как «угроза культуре», то что тогда останется от самой культуры?