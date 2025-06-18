Свадебный перформанс «Нужен муж» снова не понравился местным чиновникам

На днях подобная акция попала в объектив камеры в Джизакской области. Однако вместо вирусного ролика всё закончилось вмешательством властей и лекцией о национальных ценностях.
Как сообщили в Главном управлении по делам семьи и женщин Джизакской области, ролик, быстро разлетевшийся по соцсетям, вызвал обеспокоенность, и в ситуацию оперативно вмешались чиновники. Заместитель хокима области и одновременно глава управления по делам семьи и женщин лично выехала на место для изучения обстоятельств.
Оказалось, что напротив фермерского рынка «Эски шахар» в махалле «Халкобод» города Джизака восемь девушек из салона «Гулрух» в белых свадебных платьях не просто гуляли с плакатами «Нужен муж», а участвовали в организованной акции. Как выяснилось, съемки были задуманы с рекламной целью — инициаторами стали руководитель салона и местный блогер.
В управлении сообщили, что съёмки были немедленно остановлены, а девушкам и организаторам разъяснили нормы поведения в обществе и важность уважения к национальным традициям.
«Даже если акция кажется безобидной, она может нанести ущерб общественной морали и противоречить нашим культурным и национальным ценностям», — подчеркнули в ведомстве.
Но возникает вопрос: какая именно «честь» была задета в этой акции? Девушки не раздеваются, не устраивают провокаций, не нарушают закон. Они просто идут в свадебных платьях с ироничными плакатами. Это — креатив, юмор, визуальный стиль, который уже давно стал нормой в современных рекламных форматах. Почему вместо поддержки творческих инициатив, местные чиновники снова занимаются охотой на ведьм? Если каждая нестандартная идея будет восприниматься как «угроза культуре», то что тогда останется от самой культуры?
Современное общество — это общество, где у людей есть свобода самовыражения, юмора и эксперимента. И если чиновников пугают надписи «Нужен муж» на фоне свадебных платьев, возможно, им стоит больше волноваться о реальных проблемах женщин: домашнем насилии, сексуальных домогательствах и дискриминации. А не о рекламных видео, которые никому не вредят.