Омич Шильдерман отправлен под стражу за опубликованный видеоролик в соцсети

Ленинский районный суд взял под стражу жителя Омска по фамилии Шильдерман. 42-летний омич обвиняется в публичном оправдании терроризма. Об этом сегодня, 18 июня, сообщает телеграм-канал «Суды Омской области».
По версии следствия, гражданин Шильдерман опубликовал в социальной сети «ВКонтакте» видеозапись, содержащую публичную пропаганду и оправдание идеологии организации «Легион Свобода России» (признана террористической организацией и ее деятельность запрещена на территории Российской Федерации).
Суд рассмотрел ходатайство следователя СУ СК РФ по Омской области, и с учетом представленных материалов и данных о личности обвиняемого, избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца с содержанием в СИЗО.