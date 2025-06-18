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Омич Шильдерман отправлен под стражу за опубликованный видеоролик в соцсети

По мнению следствия, 42-летний житель Омска публично оправдывал на своей странице соцсети «Вконтакте» деятельность террористической организации.

Источник: Комсомольская правда

Ленинский районный суд взял под стражу жителя Омска по фамилии Шильдерман. 42-летний омич обвиняется в публичном оправдании терроризма. Об этом сегодня, 18 июня, сообщает телеграм-канал «Суды Омской области».

По версии следствия, гражданин Шильдерман опубликовал в социальной сети «ВКонтакте» видеозапись, содержащую публичную пропаганду и оправдание идеологии организации «Легион Свобода России» (признана террористической организацией и ее деятельность запрещена на территории Российской Федерации).

Суд рассмотрел ходатайство следователя СУ СК РФ по Омской области, и с учетом представленных материалов и данных о личности обвиняемого, избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца с содержанием в СИЗО.