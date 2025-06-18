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Прикамца задержали за незаконное хранение наркотиков

В Березниках возбуждено уголовное дело по признакам незаконного хранения наркотических средств в крупном размере.

В Березниках возбуждено уголовное дело по признакам незаконного хранения наркотических средств в крупном размере. Под подозрение попал ранее судимый местный житель 1986 года рождения, сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.

Сотрудники отделения по контролю за незаконным оборотом наркотиков задержали фигуранта в ходе оперативного мероприятия. В кармане куртки мужчины в перчатке был обнаружен и изъят пластмассовый контейнер с кристаллическим веществом белого цвета. Экспертиза показала, что в нем содержится наркотическое средство синтетического происхождения массой более 10 граммов.

Березниковец объяснил, что забрал запрещенное вещество в лесном массиве в Перми, куда ездил на личном автомобиле.

Подозреваемого заключили под стражу. Расследование продолжается. Кроме того, за незаконное потребление наркотических средств в отношении мужчины составлен протокол об административном правонарушении.