Прикамца задержали за незаконное хранение наркотиков

Сотрудники отделения по контролю за незаконным оборотом наркотиков задержали фигуранта в ходе оперативного мероприятия. В кармане куртки мужчины в перчатке был обнаружен и изъят пластмассовый контейнер с кристаллическим веществом белого цвета. Экспертиза показала, что в нем содержится наркотическое средство синтетического происхождения массой более 10 граммов.