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Роспотребнадзор проверит воздух в Нижнем Новгороде

Как сообщает пресс-служба ведомства, специалисты областного управления Роспотребнадзора и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» региона проверят качество атмосферного воздуха в Нижнем Новгороде.

Согласно информации, исследование организовано в связи с обращениями граждан.

Ранее глава города Юрий Шалабаев отмечал, что запахи в городе-миллионнике могут быть совершенно разные и причины у них разные.

В частности, ведётся работа против «чёрных ассенизаторов». Кроме того, на станции аэрации в рамках I этапа реконструкции заключен контракт на проведение дополнительных работ, которые предусматривают покрытие открытых каналов конструкцией, чтобы запахи не проникали в воздух.

Запахи у Мещерского озера, по словам мэра, отчасти могут быть связаны с реконструкцией коллектора.

«Да, возможно, это связано с производством работ. Почему? Потому что мы работоспособность коллектора не останавливаем. То есть он продолжает работать, продолжает принимать стоки. Поэтому при определённой розе ветров, при определённых погодных условиях, возможно, какие-то запахи появляются», — пояснял он.