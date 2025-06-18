Роспотребнадзор проверит воздух в Нижнем Новгороде

«Да, возможно, это связано с производством работ. Почему? Потому что мы работоспособность коллектора не останавливаем. То есть он продолжает работать, продолжает принимать стоки. Поэтому при определённой розе ветров, при определённых погодных условиях, возможно, какие-то запахи появляются», — пояснял он.