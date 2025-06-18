Роспотребнадзор проверит воздух в Нижнем Новгороде

Согласно информации, исследование организовано в связи с обращениями граждан.
Ранее глава города Юрий Шалабаев отмечал, что запахи в городе-миллионнике могут быть совершенно разные и причины у них разные.
В частности, ведётся работа против «чёрных ассенизаторов». Кроме того, на станции аэрации в рамках I этапа реконструкции заключен контракт на проведение дополнительных работ, которые предусматривают покрытие открытых каналов конструкцией, чтобы запахи не проникали в воздух.
Запахи у Мещерского озера, по словам мэра, отчасти могут быть связаны с реконструкцией коллектора.
«Да, возможно, это связано с производством работ. Почему? Потому что мы работоспособность коллектора не останавливаем. То есть он продолжает работать, продолжает принимать стоки. Поэтому при определённой розе ветров, при определённых погодных условиях, возможно, какие-то запахи появляются», — пояснял он.