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Красноярцев пригласили на Сабантуй

В предстоящую субботу, 21 июня, в Красноярске отметят татаро-башкирский национальный праздник Сабантуй, посвященный окончанию весенних полевых работ.

Об этом сообщили в мэрии.

Мероприятие пройдет на западной стороне острова Татышев с 11:00 до 19:00. Посетить его могут все желающие, вход свободный.

Гостей праздника ждет мастер-класс по изготовлению тюбетеек и шоу по нарезке домашней лапши. Также в программе — зрелищная борьба на поясах корэш и самобытные народные игры: бой подушками на бревне, бег с яйцом, разбивание горшков вслепую, конные скачки и многое другое.

А любители сладкого смогут заглянуть на выставку-конкурс «Солнечный чак-чак», чтобы отведать традиционное татарское лакомство в различных вариантах его исполнения и определить самое вкусное, оригинальное и высокое.