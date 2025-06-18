Красноярцев пригласили на Сабантуй

Гостей праздника ждет мастер-класс по изготовлению тюбетеек и шоу по нарезке домашней лапши. Также в программе — зрелищная борьба на поясах корэш и самобытные народные игры: бой подушками на бревне, бег с яйцом, разбивание горшков вслепую, конные скачки и многое другое.