Совфед одобрил закон о защите русского языка

Ранее сенатор Людмила Нарусова во время обсуждения закона на заседании конституционного комитета Совфеда во вторник возмутилась отсутствием ответственности за нарушение законодательства о русском языке. Комитет взял мониторинг закона на контроль, а глава комитета Андрей Клишас предложил Нарусовой разработать предложения по административной и уголовной ответственности за нарушение законодательства в сфере защиты русского языка.