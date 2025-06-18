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Серебристые облака были видны над Беларусью 18 июня

Белорусы могли увидеть редкие серебристые облака.

Источник: Комсомольская правда

Серебристые облака были видны над Беларусью 18 июня. Подробности рассказали в пресс-службе Брестского облисполкома.

В сообщении сказано, что серебристые облака — редкое природное явление — ночью были видны в Ляховичском районе.

Как пишет БелТА, речь идет про крайне разреженные облака, которые возникают на высоте примерно 80 километров над поверхностью Земли. Их можно увидеть в глубоких сумерках. Говорится, что в образовании серебристых облаков участвует метеорная пыль, на которой происходит конденсация влаги и формирование облаков из кристаллов воды на высоте в десять раз выше обычных тропосферных облаков.

Кстати, Минсвязи объяснило, почему в Беларуси есть проблемы со связью и интернетом в деревнях.

Тем временем в Лунинце мужчина получил перелом ребра из-за упавшего от ветра скворечника.

А еще Нацбанк Беларуси сказал про изменения в интернет-платежах с 19 июня.