Серебристые облака были видны над Беларусью 18 июня

Как пишет БелТА, речь идет про крайне разреженные облака, которые возникают на высоте примерно 80 километров над поверхностью Земли. Их можно увидеть в глубоких сумерках. Говорится, что в образовании серебристых облаков участвует метеорная пыль, на которой происходит конденсация влаги и формирование облаков из кристаллов воды на высоте в десять раз выше обычных тропосферных облаков.