Серебристые облака были видны над Беларусью 18 июня. Подробности рассказали в пресс-службе Брестского облисполкома.
В сообщении сказано, что серебристые облака — редкое природное явление — ночью были видны в Ляховичском районе.
Как пишет БелТА, речь идет про крайне разреженные облака, которые возникают на высоте примерно 80 километров над поверхностью Земли. Их можно увидеть в глубоких сумерках. Говорится, что в образовании серебристых облаков участвует метеорная пыль, на которой происходит конденсация влаги и формирование облаков из кристаллов воды на высоте в десять раз выше обычных тропосферных облаков.
Кстати, Минсвязи объяснило, почему в Беларуси есть проблемы со связью и интернетом в деревнях.
Тем временем в Лунинце мужчина получил перелом ребра из-за упавшего от ветра скворечника.
А еще Нацбанк Беларуси сказал про изменения в интернет-платежах с 19 июня.