Самарские врачи создают оборудование для импортозамещения

Ученые Самарского государственного медицинского университета разработают отечественное медицинское оборудование, способствующее импортозамещению. Несколько инновационных решений будут представлены на стенде Министерства здравоохранения России в рамках Петербургского международного экономического форума, который пройдет с 18 по 21 июня.
Самарский вуз продемонстрирует прибор для удалённого мониторинга здоровья пациентов аппаратно-программный комплекс «Health Check-Up», а также цифровой портативный кольпоскоп «НИКА». Форум традиционно посвящен актуальным вопросам экономики и глобальным вызовам современности.
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