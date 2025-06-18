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Самарские врачи создают оборудование для импортозамещения

Ученые Самарского государственного медицинского университета разработают отечественное медицинское оборудование, способствующее импортозамещению.

Ученые Самарского государственного медицинского университета разработают отечественное медицинское оборудование, способствующее импортозамещению. Несколько инновационных решений будут представлены на стенде Министерства здравоохранения России в рамках Петербургского международного экономического форума, который пройдет с 18 по 21 июня.

Самарский вуз продемонстрирует прибор для удалённого мониторинга здоровья пациентов аппаратно-программный комплекс «Health Check-Up», а также цифровой портативный кольпоскоп «НИКА». Форум традиционно посвящен актуальным вопросам экономики и глобальным вызовам современности.

Новость была интересной? Тогда подписывайтесь на наш телеграм-канал «МК в Самаре». Там до 24 июня включительно мы проводим розыгрыш призов. Успейте поучаствовать!