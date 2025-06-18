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В Красноярске экс-директор вуза обвиняется в крупном мошенничестве

Об этом рассказали в Следственном Комитете.

Об этом рассказали в Следственном Комитете.

В Красноярске бывший директор филиала одного из высших учебных заведений обвиняется в мошенничестве на сумму около 9 миллионов рублей. Обвинение предъявлено следователем второго управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Уголовное дело было открыто на основе материалов, предоставленных УФСБ России по Красноярскому краю. По версии следствия, в июне 2023 года директор купил дорогостоящее оборудование для образовательного учреждения. Через месяц он распорядился о его перемещении в Республику Тыва для испытаний, но оборудование так и не было доставлено.

В 2025 году во время инвентаризации выяснилось, что оборудование пропало. В настоящее время его местонахождение устанавливается.

В ходе расследования были проведены обыски по месту жительства и работы обвиняемого, в результате которых изъяты документы, связанные с покупкой оборудования, а также дорогой автомобиль, снегоход и компьютерная техника.

Обвиняемый задержан, следствие планирует ходатайствовать о его аресте.