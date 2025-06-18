В Красноярске экс-директор вуза обвиняется в крупном мошенничестве

Уголовное дело было открыто на основе материалов, предоставленных УФСБ России по Красноярскому краю. По версии следствия, в июне 2023 года директор купил дорогостоящее оборудование для образовательного учреждения. Через месяц он распорядился о его перемещении в Республику Тыва для испытаний, но оборудование так и не было доставлено.