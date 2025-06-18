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В Москве вручили награды фестиваля медиа «ВТЕМЕ»

В Москве прошел фестиваль молодежных медиа «ВТЕМЕ», который объединил более 600 участников из 129 городов России. Лучшие проекты получили награды от экспертов индустрии.

Анна Морозова
Автор Новости Mail
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С 11 по 13 июня на площадке ККЗ «Мосфильм» прошел фестиваль молодежных медиа «ВТЕМЕ», который был организован при поддержке «ВКонтакте». Мероприятие объединило более 600 участников из 129 городов России — от Калининграда до Хабаровска.

Фестиваль «ВТЕМЕ» посвящен развитию медиатворчества среди молодежи и популяризации современных инструментов создания контента. В рамках трехдневной программы участники посетили лекции, мастер-классы, тренинги и творческие встречи с медийными экспертами. Одним из ярких событий стал мастер-класс от автора бестселлера «Пиши, сокращай» Максима Ильяхова, а также встреча с телеведущей Яной Чуриковой.

Финальный день завершился торжественной церемонией награждения победителей. На сцене выступили группа Slava Skripka с популярным треком «Бобр», певец Gazan и танцевальный k-pop коллектив GSS. Среди гостей — телеведущий Азамат Мусагалиев и продюсер Кирилл Диденок.

По словам Вячеслава Скрипки, участника группы «Slava Skripka», блогинг охватывает множество направлений: он учит работать с техникой, писать сценарии, выстраивать кадр и развивает навыки публичных выступлений. «Считаем, что креатив и качество главные критерии для развития своего творчества», — заключил музыкант.

Креативным директором фестиваля выступил лауреат ТЭФИ, режиссер и продюсер Антон Михалев. По его словам, проект стал уникальной площадкой для обмена опытом между молодыми медийщиками и признанными профессионалами индустрии. «Было много мастер-классов, полные залы ребят. Особенные эмоции вызывают их горящие глаза. И самое главное, что их работы оценивают профессионалы высочайшего класса: большие продюсеры, руководители известных телеканалов, редакторы. Получить приз от них сегодня — это большая гордость», — подвел итоги фестиваля Михалев.

Жюри, в состав которого вошли ведущие эксперты медиасферы — Лев Макаров (СТС Kids), Татьяна Цыварева («Мульт»), Борис Мокроусов (VK Creative), Кирилл Емельянов («СОЛНЦЕ»), Никита Ничкалюк (ВКонтакте) и Кирилл Диденок (DNK Music) — выбрало победителей в ключевых номинациях:

Победители по версии профессионального жюри:

  • Лучший социальный медиапроект: «Донские ястребы. Футбол на колясках» (Ростов-на-Дону);
  • Развлекательный проект: «Околофутбола» (Екатеринбург);
  • Образовательный медиапроект: «Словарный запас» (Нижний Новгород), спецприз — «Домашка» (Чебоксары);
  • Анимация: «Спасение вселенной анимации» (Москва), спецприз — «Город — сказка» (Ярославль);
  • Игровой фильм: «Танцы и цветы» (Санкт-Петербург);
  • Документальный фильм: «Лучше быть большим в маленьком» (Москва);
  • Новостной репортаж: «ЦУ Е ФА: впервые в Смоленске!» (Смоленск);
  • Новостной выпуск: «Шконовости с Катей Евдаковой» (Москва);
  • Лучший ведущий: Игорь Швырев (Нижний Новгород).

Выбор молодежного жюри:

  • «Мне не все равно»: «Чистый Алтай» (Чебоксары);
  • «Фан»: «Нейрокот» (Москва);
  • «Это интересно»: «Волга — лайк» (Саратов);
  • «Мульт»: «Если мама на работе» (Архангельск);
  • «Про кино»: «В твоем цвете» (Рязань);
  • «Что новенького»: «Йети» (Чусовой).

Специальные призы:

  • VK Видео: «Шоппинг на двоих» (Сочи);
  • News Media Holding: «GEEK TIME» (Москва);
  • Skillbox: «В точку» (Новокузнецк);
  • Телеканал «Мульт»: «Особенная» (Красное Село).

В номинации на лучший VK Клип победителями стали ДНК56 (Оренбург), «МЕДИАШКОЛА» (Краснодар) и студия «ТелеИдея» (Москва). Призы вручала инфлюенсер Юля Годунова.

Партнерами фестиваля выступили телеканалы «СОЛНЦЕ», СТС Kids, «Мульт», телецентр «Останкино», Skillbox, VK Видео, VK Клипы и «Новая школа медиа». Информационную поддержку обеспечил «News Media Holding».