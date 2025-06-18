В Москве вручили награды фестиваля медиа «ВТЕМЕ»

С 11 по 13 июня на площадке ККЗ «Мосфильм» прошел фестиваль молодежных медиа «ВТЕМЕ», который был организован при поддержке «ВКонтакте». Мероприятие объединило более 600 участников из 129 городов России — от Калининграда до Хабаровска.
Фестиваль «ВТЕМЕ» посвящен развитию медиатворчества среди молодежи и популяризации современных инструментов создания контента. В рамках трехдневной программы участники посетили лекции, мастер-классы, тренинги и творческие встречи с медийными экспертами. Одним из ярких событий стал мастер-класс от автора бестселлера «Пиши, сокращай» Максима Ильяхова, а также встреча с телеведущей Яной Чуриковой.
Финальный день завершился торжественной церемонией награждения победителей. На сцене выступили группа Slava Skripka с популярным треком «Бобр», певец Gazan и танцевальный k-pop коллектив GSS. Среди гостей — телеведущий Азамат Мусагалиев и продюсер Кирилл Диденок.
По словам Вячеслава Скрипки, участника группы «Slava Skripka», блогинг охватывает множество направлений: он учит работать с техникой, писать сценарии, выстраивать кадр и развивает навыки публичных выступлений. «Считаем, что креатив и качество главные критерии для развития своего творчества», — заключил музыкант.
Креативным директором фестиваля выступил лауреат ТЭФИ, режиссер и продюсер Антон Михалев. По его словам, проект стал уникальной площадкой для обмена опытом между молодыми медийщиками и признанными профессионалами индустрии. «Было много мастер-классов, полные залы ребят. Особенные эмоции вызывают их горящие глаза. И самое главное, что их работы оценивают профессионалы высочайшего класса: большие продюсеры, руководители известных телеканалов, редакторы. Получить приз от них сегодня — это большая гордость», — подвел итоги фестиваля Михалев.
Жюри, в состав которого вошли ведущие эксперты медиасферы — Лев Макаров (СТС Kids), Татьяна Цыварева («Мульт»), Борис Мокроусов (VK Creative), Кирилл Емельянов («СОЛНЦЕ»), Никита Ничкалюк (ВКонтакте) и Кирилл Диденок (DNK Music) — выбрало победителей в ключевых номинациях:
Победители по версии профессионального жюри:
- Лучший социальный медиапроект: «Донские ястребы. Футбол на колясках» (Ростов-на-Дону);
- Развлекательный проект: «Околофутбола» (Екатеринбург);
- Образовательный медиапроект: «Словарный запас» (Нижний Новгород), спецприз — «Домашка» (Чебоксары);
- Анимация: «Спасение вселенной анимации» (Москва), спецприз — «Город — сказка» (Ярославль);
- Игровой фильм: «Танцы и цветы» (Санкт-Петербург);
- Документальный фильм: «Лучше быть большим в маленьком» (Москва);
- Новостной репортаж: «ЦУ Е ФА: впервые в Смоленске!» (Смоленск);
- Новостной выпуск: «Шконовости с Катей Евдаковой» (Москва);
- Лучший ведущий: Игорь Швырев (Нижний Новгород).
Выбор молодежного жюри:
- «Мне не все равно»: «Чистый Алтай» (Чебоксары);
- «Фан»: «Нейрокот» (Москва);
- «Это интересно»: «Волга — лайк» (Саратов);
- «Мульт»: «Если мама на работе» (Архангельск);
- «Про кино»: «В твоем цвете» (Рязань);
- «Что новенького»: «Йети» (Чусовой).
Специальные призы:
- VK Видео: «Шоппинг на двоих» (Сочи);
- News Media Holding: «GEEK TIME» (Москва);
- Skillbox: «В точку» (Новокузнецк);
- Телеканал «Мульт»: «Особенная» (Красное Село).
В номинации на лучший VK Клип победителями стали ДНК56 (Оренбург), «МЕДИАШКОЛА» (Краснодар) и студия «ТелеИдея» (Москва). Призы вручала инфлюенсер Юля Годунова.
Партнерами фестиваля выступили телеканалы «СОЛНЦЕ», СТС Kids, «Мульт», телецентр «Останкино», Skillbox, VK Видео, VK Клипы и «Новая школа медиа». Информационную поддержку обеспечил «News Media Holding».