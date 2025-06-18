В Москве вручили награды фестиваля медиа «ВТЕМЕ»

Креативным директором фестиваля выступил лауреат ТЭФИ, режиссер и продюсер Антон Михалев. По его словам, проект стал уникальной площадкой для обмена опытом между молодыми медийщиками и признанными профессионалами индустрии. «Было много мастер-классов, полные залы ребят. Особенные эмоции вызывают их горящие глаза. И самое главное, что их работы оценивают профессионалы высочайшего класса: большие продюсеры, руководители известных телеканалов, редакторы. Получить приз от них сегодня — это большая гордость», — подвел итоги фестиваля Михалев.