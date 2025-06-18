Более 1,5 млрд рублей выделят в Ростове на социальную сферу, дороги и ЖКХ

Социальную сферу намерены поддержать за счет выделения 539,5 млн рублей. Деньги пойдут на закупку детского сада и завершение строительства школы в микрорайоне «Суворовском», на оснащение детсада на Берберовской и школы на Левобережной. Кроме того, планируется финансирование объектов культуры, обустройство спортплощадок и футбольных полей.