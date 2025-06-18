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Более 1,5 млрд рублей выделят в Ростове на социальную сферу, дороги и ЖКХ

Соцсферу, дорожное хозяйство и ЖКХ дополнительно профинансируют в Ростове-на-Дону.

Источник: Комсомольская правда

В 2025 году в Ростове-на-Дону более 1,5 млрд рублей дополнительно направят на развитие социальной сферы, дорожного хозяйства и ЖКХ. Об этом в своем телеграм-канале рассказал глава города Александр Скрябин.

Социальную сферу намерены поддержать за счет выделения 539,5 млн рублей. Деньги пойдут на закупку детского сада и завершение строительства школы в микрорайоне «Суворовском», на оснащение детсада на Берберовской и школы на Левобережной. Кроме того, планируется финансирование объектов культуры, обустройство спортплощадок и футбольных полей.

На дорожное хозяйство и транспорт выделят 182,1 млн рублей. Деньги пойдут на содержание, обновление и охрану объектов транспортной инфраструктуры, проведут ремонт освещения на улицах.

Сфера ЖКХ получит 825,7 млн рублей. Основную часть средств потратят на переселение людей из аварийного жилья. Также собираются оборудовать детские игровые комплексы и софинансировать расходы по усилению конструкций многоквартирных домов. Должны обустроить контейнерные площадки.

— Для меня развитие социальной сферы, ЖКХ и дорожного хозяйства остаются приоритетными направлениями. Бюджетные поправки помогут реализовать эти важные проекты, — написал в Telegram Александр Скрябин.

Глава города добавил, что при планировании бюджета на ближайшие три года также рассмотрят план по обновлению детских площадок.

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