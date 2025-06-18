Московский школьник сдал ЕГЭ на максимальные 400 баллов

С. -ПЕТЕРБУРГ, 18 июн — РИА Новости. Уже известно как минимум об одном школьнике из Москвы, который сдал ЕГЭ-2025 на максимальные 400 баллов, сообщил РИА Новости на полях ПМЭФ глава Рособрнадзора Анзор Музаев.
«У нас выпускник московской школы, города Москвы, уже в базах мы видим, что по четырем предметам есть 400 баллов. Предметы у него: математика профильного уровня, русский язык, физика и информатика», — рассказал руководитель ведомства.
Кроме того, по России известны также 11 участников ЕГЭ, которые набрали в сумме 300 баллов по математике профильного уровня, физике, информатике, химии, биологии, русскому языку и истории.
Петербургский международный экономический форум проходит 18−21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире». РИА Новости выступает информационным партнером форума.