В Самарской области можно принять участие во всероссийском конкурсе для лекторов

Российское общество «Знание» открыло регистрацию на пятый сезон одного из своих ключевых проектов — всероссийского конкурса «Знание. Лектор». Участниками могут стать как взрослые, так и школьники, стремящиеся развивать навыки публичных выступлений и делиться знаниями в различных сферах.
В этом году конкурс проходит по 10 основным и 3 специальным номинациям, среди которых: экология, наука, культура, спорт, экономика, история и политика. Участникам предлагается подготовить содержательные и познавательные лекции, ориентированные на широкую аудиторию.
Заключительный этап состоится в Москве в ноябре. Победителями станут 100 лекторов в категории 18+, каждый из них получит контракт на 100 000 рублей и подарки от организаторов. Лучшие 100 школьников отправятся в образовательную смену в Международный детский центр «Артек».
Регистрация:
для участников от 18 лет — до 15 июля: ссылка;для школьников 14−17 лет — до 30 июня: ссылка.
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