В Самарской области можно принять участие во всероссийском конкурсе для лекторов

Российское общество «Знание» открыло регистрацию на пятый сезон одного из своих ключевых проектов — всероссийского конкурса «Знание. Лектор». Участниками могут стать как взрослые, так и школьники, стремящиеся развивать навыки публичных выступлений и делиться знаниями в различных сферах.