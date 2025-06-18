Останки более 50 тысяч погибших на войне обнаружены в Беларуси за 30 лет

«Много это или мало — судить трудно. Если сопоставлять, допустим, с масштабами цифр погибших в годы войны, то, может быть, это мало. Но, учитывая, сколько уже времени прошло после окончания войны и учитывая, что даже возвращение одного имени — это уже событие не только для поисковиков, но и для места, где родился этот человек и особенно для семьи, то в принципе можно говорить, что масштаб работы достаточно большой за этот промежуток времени проделан», — сказал Корнев на пресс-конференции в среду.