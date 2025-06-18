Останки более 50 тысяч погибших на войне обнаружены в Беларуси за 30 лет

МИНСК, 18 июн — Sputnik. За тридцать лет существования 52-го отдельного специализированного поискового батальона в Беларуси было обнаружено более 50 тысяч костных останков советских военнослужащих и мирных граждан, погибших во время Первой мировой и Великой Отечественной войны, сообщил начальник управления по увековечению памяти защитников Отечества и жертв войн Вооруженных Сил Сергей Корнев.
По его словам, за три десятилетия в Беларуси были отработаны более трех тысяч поисковых объектов — места боев и сражений, а также территории, где нацисты уничтожали мирных жителей. Из 50 тысяч поднятых из земли останков удалось установить около четырех тысяч имен.
«Много это или мало — судить трудно. Если сопоставлять, допустим, с масштабами цифр погибших в годы войны, то, может быть, это мало. Но, учитывая, сколько уже времени прошло после окончания войны и учитывая, что даже возвращение одного имени — это уже событие не только для поисковиков, но и для места, где родился этот человек и особенно для семьи, то в принципе можно говорить, что масштаб работы достаточно большой за этот промежуток времени проделан», — сказал Корнев на пресс-конференции в среду.
Патроны, оружие, медальоны
В 2024 году поисковики отработали более 150 объектов: из них 126 связаны непосредственно с местами боев и сражений, 25 — в рамках расследования уголовного дела Генпрокуратуры о геноциде в годы ВОВ.
«Было извлечено более 2 тысяч останков военнослужащих Красной Армии и мирных граждан, и нам удалось в прошлом году установить 32 имени. То есть 32 человека, можно сказать, мы вернули в историю и семьи», — проинформировал представитель Минобороны.
В текущем году военные поисковики планируют провести работы на 163 объектах в местах проведения боев и сражений и 25 объектах — в рамках расследования уголовного дела о геноциде.
«На сегодняшний день можно говорить уже о каких-то промежуточных результатах. Обнаружены 565 костных останков — это военные, мирные жители и два участника сопротивления. Установлено на данный момент 12 имен», — добавил Корнев.
Во время раскопок поисковики часто находят различные предметы времен ВОВ.
Например, в 2025 году обнаружено уже более 200 взрывоопасных предметов, 25 единиц стрелкового оружия, более 400 патронов, пять медальонов и шесть наград. По наградам удалось установить сведения о пяти военнослужащих.
В настоящее время полевые поисковые работы проводятся в Полоцком, Витебском, Рогачевском районах, а также в городах Могилев и Ветка.
Сотрудничество с Россией и Казахстаном
Корнев также отметил, что в поисковую работу вовлечены не только военные, но и общественные организации, поисковые объединения и местные органы власти. На данный момент в Беларуси действуют 14 общественных поисковых объединений, клубов, групп и отрядов.
Кроме того, белорусские поисковики активно сотрудничают с коллегами из Московской, Ульяновской, Пензенской и Нижегородской областей, объединением «Отечество» Республики Татарстан, а также группой «Майдан жолы» из города Павлодар Республики Казахстан.