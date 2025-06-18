«Пермглавснаб» построит во дворе ВКИУ бизнес-центр с апартаментами

Компания группы «Пермглавснаб» приобрела земельный участок с административным зданием по ул. Монастырской, 12/1, летом 2023 года. Трехэтажное здание бывшего спортзала ВКИУ было расположено во дворах офисных комплексов. На его месте компания тогда анонсировала возведение апартаментов с бизнес-центром.