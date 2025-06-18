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«Пермглавснаб» построит во дворе ВКИУ бизнес-центр с апартаментами

На недавнем заседании рабочей группы по архитектурной деятельности при краевом минимуществе представили концепцию застройки территории по ул. Монастырской, 12/1.

Источник: Минимущества Пермского края

Как сообщили в минимуществе, на месте бывшего спортзала ВКИУ предполагается расположить современную постройку. Собственником этой территории является застройщик «Пермглавснаб». Гендиректор компании Владимир Занин рассказал «Ъ-Прикамье», что на месте бывшего спортзала ВКИУ возведут бизнес-центр с блоком апартаментов.

«У нас есть планировочные, архитектурные решения, разработаны фасады будущего здания. Сейчас компания находится в активной стадии проектирования этого объекта», — пояснил гендиректор «Пермглавснаба».

В региональном минимуществе обрисовали внешний вид будущего здания на ул. Монастырской, 12/1: витражные элементы первого этажа подчеркнут коммерческую составляющую и главный вход. Дизайн фасада впишется в исторический облик центра Перми. Архитекторы единогласно поддержали проект, оценив удачные фасадные решения.

Компания группы «Пермглавснаб» приобрела земельный участок с административным зданием по ул. Монастырской, 12/1, летом 2023 года. Трехэтажное здание бывшего спортзала ВКИУ было расположено во дворах офисных комплексов. На его месте компания тогда анонсировала возведение апартаментов с бизнес-центром.