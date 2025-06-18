В память о защитниках Родины в Иркутске зажгут огненную картину войны из 10 тысяч свечей

В Иркутской области «Единая Россия» и Иркутское региональное отделение ВОД «Волонтёры Победы» 21 июня, накануне Дня памяти и скорби, проведут акцию «Огненные картины войны» (0+). В преддверии 84-й годовщины со дня начала Великой Отечественной войны по всей стране добровольцы, общественники, представители власти и другие неравнодушные граждане почтут память павших, зажгут свечи памяти и создадут масштабные огненные картины, которые связаны общей темой — трагедии и Победы советского народа в годы войны. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ИРО «Единой России».
21 июня у мемориального комплекса «Вечный Огонь» в Городе трудовой доблести Иркутске единороссы, активисты движения «Волонтёры Победы», неравнодушная молодёжь, жители и гости города выложат из 10 000 зажженных свечей огненную картину — самолет Ил-4.
Картину выбрали не случайно, ведь Иркутский авиационный завод стал одним из ключевых центров его производства. За годы войны завод выпустил более 2200 самолетов, из которых 919 были именно Ил-4. Достижение подобного масштаба производства всего за четыре месяца — настоящий подвиг, демонстрирующий героизм и самоотверженность иркутских авиастроителей.
В 21.30 21 июня начнется митинг (0+), посвященный Дню памяти и скорби, с участием представителей правительства Иркутской области, депутатов Законодательного собрания Иркутской области, активистов молодежных и общественных организаций, жителей и гостей города.
В 22.00 Спасский храм города Иркутска и Иркутский областной краеведческий музей им. Н. Н. Муравьева-Амурского организуют показ документального видеоролика «Война и Церковь» (12+) и видеопрограммы военных песен (6+), положенных на фронтовую хронику. Место показа — южная стена Спасской церкви. На древних стенах собравшиеся увидят небольшой историко-мемориальный видеомонтаж, рассказывающий о патриотической деятельности Русской Православной церкви в годы войны.
"Каждая свеча — это память о тружениках тыла, тех, кто в нашей регионе приближал победу, земляках — героях Великой Отечественной войны. Нашему поколению повезло, мне удалось пообщаться с живыми свидетелями тех страшных событий: Леонид Семенович Оглоблин дошел до Берлина. Я спросил у него, а что помогало ему в те годы? Он ответил мне, что сила духа и сила воли. Я хочу, чтобы и мы с такой же самоотдачей сохраняли историческую память и правду!
С силой духа и с силой воли, как и наши герои Великой Отечественной войны. Потому что они подарили нам мирное небо и возможность жить в свободной стране. Спасибо нашим волонтерам, которые ежегодно включаются в проведение такого масштабного проекта в Иркутской области. Приглашаем иркутян стать частью проекта и присоединиться к сохранению истории нашей страны«, — поделился руководитель центра подготовки добровольцев Международного волонтёрского корпуса 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Иркутской области, руководитель ИРО ВОД “Волонтёры Победы” Иван Комельков.
В Иркутске организаторами акции являются Иркутское региональное отделение партии «Единая Россия», Иркутское региональное отделение движения «Волонтеры Победы», Молодежка Народного Фронта Иркутской области, Министерство молодежной политики Иркутской области. Акция «Огненные картины войны» реализуется в рамках партийного проекта «Единой России» «Историческая память» и мероприятий в честь 80-летия Великой Победы.