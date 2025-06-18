Красноярец добился возврата средств за подарочную карту косметического магазина

В Красноярске произошел инцидент, связанный с нарушением прав потребителей при использовании подарочной карты в сети магазинов косметики. Специалисты Роспотребнадзора вмешались в ситуацию после обращения местного жителя.
Покупатель подал жалобу в управление, сообщив, что после истечения срока действия подарочной карты номиналом 5000 рублей магазин отказался предоставить товары или вернуть деньги. Этот случай вызвал недовольство, поскольку речь шла о предоплате за продукцию.
Специалисты Роспотребнадзора разъяснили, что подарочная карта является формой аванса, и удержание средств по истечении срока действия является незаконным. После анализа условий использования карты специалисты установили, что они действительно нарушают права потребителей, исключая возможность возврата или обмена даже после окончания срока действия.
В результате проверки владельцу торговой сети было направлено официальное предостережение. Представителям компании напомнили о необходимости соблюдать закон о защите прав потребителей и предложили разрешить конфликт в досудебном порядке. Через несколько дней покупатель сообщил, что магазин вернул ему деньги в полном объеме.
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