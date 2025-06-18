Красноярец добился возврата средств за подарочную карту косметического магазина

В результате проверки владельцу торговой сети было направлено официальное предостережение. Представителям компании напомнили о необходимости соблюдать закон о защите прав потребителей и предложили разрешить конфликт в досудебном порядке. Через несколько дней покупатель сообщил, что магазин вернул ему деньги в полном объеме.