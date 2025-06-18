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Силовики задержали в Красноярске экс-директора филиала крупного вуза

В Красноярске задержан бывший руководитель филиала высшего учебного заведения. Экс-директору предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве.

Источник: РИА "Новости"

Следователи возбудили по материалам ФСБ уголовное дело.

По версии правоохранителей, летом 2023 года учреждение образования приобрело оборудование для исследований в нефтегазовой отрасли. Месяц спустя директор филиала дал подчиненной распоряжение подготовить служебную записку о передислокации аппаратного комплекса в Туву для испытаний.

После этого аппаратура стоимостью девять миллионов рублей исчезла. По указанному в записке адресу его не доставили. Отсутствие комплекса выявили во время инвентаризации в 2025 году. Следователи устанавливают местонахождение аппаратуры.

«Обвиняемый похитил оборудование и распорядился им по своему усмотрению», — полагают в региональном управлении СК.

Проведены обыски, изъяты документы, а также дорогостоящий автомобиль, компьютеры и снегоход.

Следствие ходатайствует об аресте фигуранта.