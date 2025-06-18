Силовики задержали в Красноярске экс-директора филиала крупного вуза

Следователи возбудили по материалам ФСБ уголовное дело.
По версии правоохранителей, летом 2023 года учреждение образования приобрело оборудование для исследований в нефтегазовой отрасли. Месяц спустя директор филиала дал подчиненной распоряжение подготовить служебную записку о передислокации аппаратного комплекса в Туву для испытаний.
После этого аппаратура стоимостью девять миллионов рублей исчезла. По указанному в записке адресу его не доставили. Отсутствие комплекса выявили во время инвентаризации в 2025 году. Следователи устанавливают местонахождение аппаратуры.
«Обвиняемый похитил оборудование и распорядился им по своему усмотрению», — полагают в региональном управлении СК.
Проведены обыски, изъяты документы, а также дорогостоящий автомобиль, компьютеры и снегоход.
Следствие ходатайствует об аресте фигуранта.