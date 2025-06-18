В основной период ЕГЭ удалили 608 человек, сообщил Музаев

«На сегодняшний день 608 человек у нас удалено, из них за использование средств связи 189 человек. Все остальные — за иные нарушения: пытаются вынести КИМ (контрольно-измерительные материалы — ред.), шпаргалки использовать и так далее», — рассказал руководитель ведомства.