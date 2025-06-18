В основной период ЕГЭ удалили 608 человек, сообщил Музаев

С. — ПЕТЕРБУРГ, 18 июн — РИА Новости. В основной период ЕГЭ-2025 удалено 608 человек, из них 189 — за использование телефона, сообщил РИА Новости на полях ПМЭФ глава Рособрнадзора Анзор Музаев.
«На сегодняшний день 608 человек у нас удалено, из них за использование средств связи 189 человек. Все остальные — за иные нарушения: пытаются вынести КИМ (контрольно-измерительные материалы — ред.), шпаргалки использовать и так далее», — рассказал руководитель ведомства.
Согласно порядку проведения государственной итоговой аттестации, допуск к пересдаче ЕГЭ удаленных выпускников предусмотрен только по русскому языку и базовой математике в дополнительный период, который пройдет с 4 по 23 сентября, для возможности получения аттестата в этом году.
Петербургский международный экономический форум проходит 18−21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире». РИА Новости выступает информационным партнером форума.