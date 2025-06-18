Где в Минске отключат горячую воду с 18 июня: перечислили адреса

В организации перечислили какие улицы, проспекты и переулки столкнулись с отключением уже сегодня, то есть где придется повозиться с тазиками и кастрюлями с 18 июня по 1 июля:
- пр. Партизанский, 1, 2, 2к.4, 3, 4, 4а, 5, 6, 6а, 6д, 7, 8, 9, 12, 12а, 13, 14, 15, 16, 16а, 17, 17а, 18, 18а, 19, 19а, 20, 21, 22, 22а, 23, 23а, 24, 25а, 26, 26а, 26 к. 1, 26 к. 2, 26 к. 3, 26 к. 4, 27а, 28 к. 1, 28 к. 2, 28 к. 3, 29а, 30 к. 1, 30 к. 2, 30 к. 3, 30а, 31, 32 к. 1, 32 к. 2, 32 к. 3, 33, 34 к. 1, 36, 37, 38, 39, 40, 40а, 41, 41а, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 48а, 49, 67, 69, 69а, 69б, 71, 71а, 71б, 73, 73 к. 1, 73а, 75, 75а, 75 к. 1, 75 к. 2, 77, 77а (79), 150, 174;
- ул. К. Маркса, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12а, 13а, 14, 14а, 14а к. 1, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 20, 21, 21а, 22, 22а, 22 В, 24, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 34а, 36, 37, 37а, 39;
- ул. Стахановская, 1, 4, 7, 9, 10, 10а, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19а, 20, 20 к. 2, 21, 22, 24, 25, 25а, 27, 28, 28 к. 2, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 41;
- пр. Рокоссовского, 1, 3, 4 к. 1, 4 к. 2, 4 к. 3, 4 к. 4, 5 к. 1, 7, 8, 9, 11, 11а, 12 к. 1, 13, 14, 14а, 15, 17 к. 1, 17 к. 2, 18 к. 1, 19, 22, 26, 28 к. 1, 28 к. 2, 28 к. 3, 30 к. 2, 38, 40, 44, 48а;
- 2-й Велосипедный пер., 1, 3, 5, 8, 9, 10, 10 к. 1, 22, 30, 30а, 32, 32а, 34, 36;
- пер. Велосипедный, 5, 6, 6 к. 3−1, 6 к. 3−2, 7, 8, 10;
- ул. Володарского, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 24;
- ул. Аранская, 9, 11, 13, 24;
- ул. Белорусская, 2, 4, 14,15, 17, 19, 21, 41, 43;
- ул. Бобруйская, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 9, 11, 19, 21, 23, 25, 27;
- ул. Будённого, 1, 1а, 3, 4,5, 7, 7 к. 2, 8, 8 к. 1, 8 к. 2, 8а, 9, 10, 11, 13, 15, 15а, 16, 16а, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30;
- ул. Ванеева, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 29, 31, 32, 32а, 34, 40, 42, 46, 48;
- ул. Васнецова, 2, 3, 4, 5, 6, 8 к. 1, 8 к. 2, 8 к. 3, 9, 10, 11, 11а, 13, 13а, 15, 15а, 15б, 17;
- ул. Велозаводская, 2, 4, 7, 3, 6, 8, 10;
- пер. Клумова, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 23, 25, 27;
- ул. Клумова, 3, 5, 5а, 7, 11, 23, 25;
- ул. Комсомольская, 29, 33, 34, 36а;
- ул. О. Кошевого, 1, 2, 2а, 3, 5, 7, 8, 9, 9а, 10, 12, 13, 13а, 13б, 15, 17, 17а, 18, 19, 21, 21а, 23, 24, 25, 26, 27, 27а, 28, 29, 30, 31, 33, 35.
- ул. Ленина, 9, 11, 14, 15, 16, 17, 19,19а, 20, 20а, 21, 22, 28, 30, 46, 50;
- ул. Ленинградская, 1, 1а, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 14, 16, 18, 20;
- ул. Горовца, 2, 4, 6, 8;
- ул. Грицевца 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13;
- ул. Долгобродская, 24, 26, 28, 30, 36, 38, 54;
- ул. Заводская, 8, 10;
- ул. Зелёная, 1А;
- ул. Инженерная, 1, 1Ж, 3, 4, 4б, 7, 12, 14, 24 к. 1, 26, 28;
- ул. Искалиева, 4, 6, 10, 12а, 12 к. 1, 14, 16, 18;
- ул. Кирова, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 8 к. 1, 8 к. 2, 8 к. 3, 8 к. 6, 9, 11, 13, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 25, 33;
- Клубный проезд, 1, 3;
- ул. Машиностроителей, 5б, 7, 7а, 9, 9а, 11, 13, 15, 17, 18, 19, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 43;
- пер. Михайловский, 4;
- ул. Народная, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19 к. 1, 19 к. 2, 20, 21, 22, 23 к. 1, 23 к. 2, 24, 26 к. 1, 26 к. 2, 27, 28, 30, 32, 34;
- ул. Нахимова, 3, 4, 5, 5а, 6, 8, 10, 12, 19 к. 1, 19 к. 2, 20, 25;
- пр. Независимости, 2, 4, 6, 6а, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22;
- ул. Октябрьская, 2, 4, 5, 6, 8, 8а, 10, 10 к. 2, 10а, 12, 12а, 14, 15, 16, 17, 19, 19б, 21, 23, 23а, 25;
- ул. Планерная, 3;
- ул. Плеханова, 8, 24, 50, 52 к. 1, 54, 56 к. 1, 56 к. 2, 56 к. 3, 58 к. 1, 58 к. 2, 58 к. 3, 60 к. 2, 62, 64, 66, 68 к. 1, 68 к. 2, 68 к. 3, 68 к. 4, 72;
- Привокзальная площадь, 3, 5, 7;
- ул. Промышленная. 4, 6б, 15, 21 В, 21б, 21 Г, 24, 26;
- пер. Промышленный, 7, 8, 8а, 9, 11, 14, 14а, 16;
- пер. Рабочий, 1, 3, 4, 5, 6;
- ул. Райниса, 1, 2, 2а, 3, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21;
- ул. Ротмистрова, 1, 3, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 22, 28, 60, 61А, 70;
- ул. Рыбалко, 1, 2, 3, 3а, 4 к. 1, 4 к. 2, 5, 5 к. 1, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 16, 20, 26;
- ул. Свердлова, 3, 7, 9, 11, 13, 13а, 13а к. 1, 13а к. 2, 13а к. 3, 15, 17, 17а, 19, 19а, 22, 23, 24, 24а, 26, 28, 30, 32, 32а, 34, 36;
- ул. Свислочская, 11, 39;
- ул. Селицкого, 9, 9 к. 3, 9 к. 15, 12, 12А, 13а, 15б, 15а, 17, 19, 21, 21 к. 1, 21 к. 2, 21 к. 3, 21 к. 5, 22, 23, 25, 25А, 27А, 31 В, 35, 35а, 37, 39, 82, 113;
- ул. Серафимовича, 2, 4, 6, 6 к. 2, 8, 8а, 10, 11, 13, 19, 21, 25;
- ул. Социалистическая, 2;
- ул. Спортивная (д. Ельница), 81, 82, 83, 84;
- ул. Станиславского, 14, 16, 16а, 15, 17, 19, 22, 22а, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 34;
- пер. Стахановский, 2, 3, 5;
- ул. Фабричная, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 18а, 19, 20а, 20б, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30;
- 2-й Фабричный пер., 9;
- ул. Чеботарёва, 1, 2а, 3, 4, 5, 6, 6а, 7, 7а, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 23;
- ул. Шабаны, 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16;
- пер. Щербакова, 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12;
- ул. Щербакова, 3, 4, 4 к. 2, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 12, 13, 14, 16, 16 к. 2, 17, 19, 19а, 20, 21, 22, 22а, 23, 24, 25, 26, 27, 27а, 28, 29, 30, 30а, 31, 32, 33, 34, 34 к. 2, 35, 36;
- ул. Энгельса, 7, 7а, 12, 18, 20, 26, 28, 30, 32а, 34, 34а;
- ул. Стрелковая, 1, 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 6а, 7, 8, 14;
- ул. Судмалиса, 5, 7, 14, 15, 15а, 16, 22, 22а, 24, 26;
- бульвар Тракторостроителей, 3, 5;
- ул. Тростенецкая, 3, 4, 5, 5б, 5 В, 6, 8, 8 В 10, 10б, 11, 22;
- ул. Тухачёвского, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16;
- ул. Ульяновская, 8, 25, 31, 32, 33, 39, 41;
- пер. Ученический, 3, 4, 5, 5а, 6, 6а, 8, 9, 10;
- ул. Г. Якубова, 56 к. 1, 58, 60, 62, 64, 66 к. 1, 66 к. 2, 66 к. 3, 66 к. 4, 68, 70, 74, 76, 78, 80, 82.
Кроме того, по 23 июня не будет горячей воды по этим адресам:
- ул. В. Голубка, 2; ул. Матусевича, 35 г; ул. Притыцкого, 60, 62 к. 2, 60Б, 60 В.
- До 24 июня надо подождать проживающим по адресам:
- ул. Подлесная, 83;
- ул. Ф. Скорины, 6б, 8 к. 1, 8 к. 2, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 16а, 20, 24.
По 29 июня с «тазиками» еще придется повозиться минчанам, проживающим по этим адресам:
- пр. Дзержинского, 15, 18, 69 к. 1, 69 к. 2, 71, 73, 73а, 75, 77, 77а, 79, 83 к. 6, 83 к. 7, 83 к. 8, 83, 83 к. 1−5, 83 к. 9, 85, 87, 90, 91, 92, 94, 100;
- ул. Казинца, 52а;
- ул. Каролинская, 2, 7;
- ул. Корженевского, 1а;
- ул. Алибегова, 5, 7;
- пр. Газеты «Звязда», 31, 33;
- пр. Газеты «Правда», 25, 48, 52, 50;
- ул. Голубева, 4,10, 19, 21;
- ул. Семашко, 1, 3, 4Е, 4Д, 4 В, 6, 7, 8, 8, 8 к. 5, 10, 10а, 12, 12а, 14, 17а, 25а, 33, 35а, 35б.
Не лишним будет напомнить, что уже отключили горячую воду 17 по 30 июня в Минске тем, кого касаются следующие столичные адреса:
- ул. Гамарника, 1, 2, 3, 4, 7 к. 1, 7 к. 2, 8, 9 к. 1, 9 к. 2, 9 к. 3, 9 к. 4, 9 к. 5, 10, 11, 13, 14, 15, 16а, 16 к. 1, 17, 18, 19, 20 к. 1, 21, 22, 22 к. 2, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29а, 30, 33, 35;
- ул. Кольцова, 3, 4 к. 1, 4 к. 2, 4 к. 3, 4 к. 4, 4 к. 5, 5, 6, 8 к. 1, 8 к. 2, 8 к. 3, 8 к. 4, 10, 12 к. 1, 12 к. 2, 12 к. 3, 12 к. 4, 15а, 16, 18 к. 1, 18 к. 2, 18 к. 3, 19, 19а, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 32, 37, 38, 39 к. 1, 39 к. 2, 48, 49, 50, 53 к. 1, 53 к. 2;
- Логойский тракт, 17, 17а, 18, 19 к. 1, 19 к. 2, 19 к. 4, 20, 21 к. 1, 21а, 22, 22а, 24, 25 к. 1, 25 к. 3, 26, 27, 28 к. 1, 28 к. 2, 28 к. 3, 29, 30 к. 1, 30 к. 2, 30 к. 3, 30 к. 4, 31, 32 к. 1, 32 к. 2, 32 к. 3, 33, 34 к. 1, 34 к. 2, 36, 37 к. 1, 37 к. 2, 39 к. 1, 39 к. 2, 39 к. 3, 39 к. 4;
- ул. Мирошниченко, 1, 1а, 3, 3а, 3б, 4, 5, 6, 6а, 7, 9, 10 к. 1, 11, 12 к. 1, 13, 14, 15, 16 к. 1, 16 к. 2, 17, 18 к. 1, 18 к. 2, 20, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 35а, 37, 39, 41, 43, 43а, 45, 47, 49, 51, 51а, 53, 55;
- ул. Калиновского, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 15;
- 4-й пер. Кольцова, 8, 8а, 8б, 51, 53;
- ул. Л. Беды, 36, 38, 40, 42, 44, 45, 46;
- ул. Белинского, 52, 54;
- ул. Восточная, 117, 119, 125, 129, 131, 133, 137, 139, 168, 170, 178, 180, 181, 183, 184, 186, 188, 190;
- ул. Гало, 148;
- ул. Олешева, 2, 5, 10, 12, 14;
- ул. Полиграфическая, 2, 4, 6, 16, 18, 29, 31;
- 4-й Полиграфический пер., 9, 10, 16, 16а, 18;
- ул. Севастопольская, 2, 2а, 54, 56, 108;
- ул. Седых, 4, 6, 6а, 8, 10, 12а, 14а, 14б, 14в;
- ул. Славинского, 4, 8, 10, 10а, 12;
- ул. Топографическая, 13;
- ул. Крамского, 14;
- ул. Кутузова, 18;
- ул. Литературная, 22;
- ул. Лукьяновича, 10, 12;
- ул. И. Мележа, 5 к. 1, 5 к. 2;
- ул. Широкая, 2, 3, 3а, 4 к. 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 29, 30, 34, 36, 38 к. 1, 38 к. 3, 38 к. 4, 40, 40а.
Прежде мы писали об изменениях в графике отключения горячей воды в Минске в связи с проведением в столице Республики Беларусь мероприятия международного уровня.