Собянин сообщил о старте второго этапа модернизации московских школ

«Стартовал второй этап модернизации московских школ. Обновляем не только здания, но и саму среду, в которой учатся дети. Обновляем фасады и крыши, все инженерные системы, внутренние пространства школ, включая классы, коридоры и общие зоны. Новая мебель, техника, освещение — все подбираем с учетом удобства и безопасности. Главное — мы переосмыслили подход. Теперь в школах появятся современные специализированные кабинеты для изучения информатики и естественных наук, новые спортивные и гимнастические залы, медиатеки, пространства для творчества, проектной работы, внеурочных занятий и отдыха. В общих зонах поставим мягкую мебель», — написал мэр.