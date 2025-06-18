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Собянин сообщил о старте второго этапа модернизации московских школ

В столице стартовал второй этап модернизации московских школ. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Сергей Собянин.

Источник: Михаил Гребенщиков/РБК/ТАСС

«Стартовал второй этап модернизации московских школ. Обновляем не только здания, но и саму среду, в которой учатся дети. Обновляем фасады и крыши, все инженерные системы, внутренние пространства школ, включая классы, коридоры и общие зоны. Новая мебель, техника, освещение — все подбираем с учетом удобства и безопасности. Главное — мы переосмыслили подход. Теперь в школах появятся современные специализированные кабинеты для изучения информатики и естественных наук, новые спортивные и гимнастические залы, медиатеки, пространства для творчества, проектной работы, внеурочных занятий и отдыха. В общих зонах поставим мягкую мебель», — написал мэр.

Он уточнил, что также на школьных территориях устанавливаются спортплощадки, лавочки, новые фонари, места для парковки велосипедов и самокатов. А в начальных школах — детские площадки. «Все работы завершим в 2026 году», — добавил Собянин.

Мэр уточнил, что работы пройдут в 10 административных округах. Все здания, вошедшие в программу «Моя школа», будут приведены к единому стандарту.

«Уже к началу этого учебного года — в рамках первого этапа обновления — откроется 51 школа. В целом планируем модернизировать около 700 зданий», — заключил Собянин.

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