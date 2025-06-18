Хозяев незарегистрированных собак в Татарстане будут штрафовать

В республике по новым правилам организуют регистрацию собак. По постановлению Главного управления ветеринарии при Кабинете Министров РТ, при отсутствии регистрации домашних питомцев будет действовать административная ответственность, сообщает пресс-служба ГУВ КМ РТ.
Собак на территории Татарстана необходимо в обязательном порядке зарегистрировать в ветеринарных учреждениях, а также чипировать. Такой порядок вводится в целях повышения ответственности владельцев, а также для общественной безопасности.
В соответствии с правилами: щенков, родившихся после 1 января 2025 года, нужно зарегистрировать в течение 3 месяцев после рождения; появившиеся на свет до первого января текущего года собаки должны быть зарегистрированы до 31 декабря 2025-го.
В законе уточняется также, что при покупке взрослой собаки регистрацию нужно оформить в течение 30 дней. Не требуется регистрация в том случае, когда собака на территории республики находится временно — менее 30 суток.
При отсутствии регистрации хозяину животного могут вынести предупреждение или назначить штраф (от двух до четырех тысяч рублей). Сумма при повторном нарушении повышается до пяти тысяч.
Татарстанцам напоминают: о безнадзорных животных нужно сообщать в исполнительные органы местного самоуправления.
Владельцев собак ветеринарное управление призывает во избежание штрафов своевременно выполнять требования закона.