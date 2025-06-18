В районе аэропортов Приангарья ввели ограничение мобильного интернета

18 июня глава Иркутской области Игорь Кобзев подписал указ о введении режима повышенной готовности в пятикилометровой зоне аэропорта Братска и в семикилометровой зоне поселка Степной в Усольском районе (вблизи аэродрома Белая). На территориях временно ограничат использование сетей 3G и 4G, обеспечивающих мобильный интернет. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации региона, пишет ИА IrkutskMedia.
Введение режима связано с атакой беспилотников на военную часть в Усольском районе 1 июня. Также действия указа направлены на предотвращение иных аналогичных угроз и обеспечение общественной безопасности.
Стационарный интернет и сети Wi-Fi будут работать в штатном режиме. Также будет доступно соединение 2G, которое обеспечивает голосовую связь.
Напомним, атака на военный объект в Иркутской области произошла в районе воинской части поселка Среднего 1 июня. Такая атака впервые произошла на территории Сибири. Фура, из которой были запущены дроны, уничтожена. Проводятся все необходимые оперативно-розыскные мероприятия с участием силовых структур и оперативных служб, а также военной прокуратуры. В связи со случившемся в Усольском районе был введен режим повышенной готовности. Глава Бурятии Алексей Цыденов сообщил, что регион при необходимости окажет помощь Иркутской области в связи с произошедшей атакой дронов.
Минобороны РФ прокомментировало атаки дронов в Иркутской области вечером 1 июня. В ведомстве сообщили, что «киевским режимом был совершен теракт с применением FPV-дронов в отношении аэродромов». В сообщении отмечается, что на военных аэродромах в Ивановской, Рязанской и Амурской областях все террористические атаки были отражены. В Мурманской и Иркутской областях в результате запуска FPV-дронов с территории, находящейся в непосредственной близости от аэродромов, произошло возгорание нескольких единиц авиационной техники.
Также агентство сообщало, что МВД России объявило в розыск подозреваемого в атаке дронов на военные аэродромы в Иркутской области и ряде других регионов страны и его жену. Такая информация появилась в базе ведомства.