В районе аэропортов Приангарья ввели ограничение мобильного интернета

Напомним, атака на военный объект в Иркутской области произошла в районе воинской части поселка Среднего 1 июня. Такая атака впервые произошла на территории Сибири. Фура, из которой были запущены дроны, уничтожена. Проводятся все необходимые оперативно-розыскные мероприятия с участием силовых структур и оперативных служб, а также военной прокуратуры. В связи со случившемся в Усольском районе был введен режим повышенной готовности. Глава Бурятии Алексей Цыденов сообщил, что регион при необходимости окажет помощь Иркутской области в связи с произошедшей атакой дронов.