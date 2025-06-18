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В Красноярске юный вандал мешает работе бесплатных туалетов под Вантовым мостом

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Участились случаи вандализма в общественных туалетах, расположенных под Вантовым мостом.

Источник: НИА Красноярск

Как сообщает ТИЦ края, санитарные комнаты регулярно выводит из строя один и тот же хулиган. Молодой человек заходит в каждую кабинку и намеренно забивает унитазы туалетной бумагой, парализуя работу объекта. Несмотря на то, что службы оперативно устраняют последствия, подобных инцидентов становится только больше.

Красноярцам напоминают, что за каждым случаем вандализма следует проверка, и в отношении нарушителей принимаются меры в рамках действующего законодательства.

Жителей города просят не оставаться равнодушными: если вы стали свидетелем подобных действий, позвоните по телефону горячей линии: +7 (391) 215−00−02.