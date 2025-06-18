Первый день ПМЭФ вызвал транспортный коллапс в Санкт-Петербурге. Видео

Корреспондент URA.RU пожаловался на тесные шатлы, которые курсируют между Пулково и площадкой ПМЭФ в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум». По словам представителя информагентства, автобусы вмещают до 19 человек, стоять в них запрещено, поэтому вмещаются в них не все прибывшие на авиарейсах участники мероприятия. Ожидающие скапливаются в очереди, так как интервал движения шатлов составляет 20 минут. Путь до места проведения международного мероприятия занимает около 45 минут из-за дорожных пробок. Затем гостям и журналистам требуется пройти посты контроля, на что также требуется дополнительное время.
Транспортный коллапс у аэропорта Пулково объясняется расположением точек посадок на шатлы. Если в прошлом году они дислоцировались у Московского вокзала, то сейчас они находятся на набережной реки Мойки неподалеку от дома Пушкина. В этом районе узкий проезд, который делают еще более проблемным припаркованные автомобили, поэтому автобусы с желающими попасть на форум стоят в заторах. Кроме того, шатлы достаточно тесные, удобно разместиться в них с профессиональным оборудованием сложно.
XXVIII Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня в Санкт-Петербурге. Участие в мероприятии в этом году примут более 20 тысяч человек из 140 стран. Главным событием форума станет пленарная сессия, на которой ожидают выступление президента России Владимира Путина.