Первый день ПМЭФ вызвал транспортный коллапс в Санкт-Петербурге. Видео

Корреспондент URA.RU пожаловался на тесные шатлы, которые курсируют между Пулково и площадкой ПМЭФ в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум». По словам представителя информагентства, автобусы вмещают до 19 человек, стоять в них запрещено, поэтому вмещаются в них не все прибывшие на авиарейсах участники мероприятия. Ожидающие скапливаются в очереди, так как интервал движения шатлов составляет 20 минут. Путь до места проведения международного мероприятия занимает около 45 минут из-за дорожных пробок. Затем гостям и журналистам требуется пройти посты контроля, на что также требуется дополнительное время.