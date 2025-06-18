На соревнованиях в Республике Коми завоевала призовые места бригада соликамской скорой помощи

Как рассказала главный врач соликамской станции СМП Анна Габдрахманова, бригаду сформировали из старших фельдшеров — опытных специалистов, не раз доказывавших свое мастерство на краевых соревнованиях в Перми: «Мы давно не выезжали за пределы края, поэтому коллектив с воодушевлением принял предложение представить Прикамье на соревнованиях в другом регионе. Долго готовились, отрабатывали слаженность, повторяли теорию и практику. Очень интересно было сравнить наш уровень с тем, как работают коллеги из других городов». Анна Габдрахманова добавила, что на соревнования решили отправить сильнейших, чтобы по возвращении они провели в своих коллективах обучение и передали полученные знания. Основу команды составили старшие фельдшеры из Соликамска, Красновишерска, Чердыни и водитель.