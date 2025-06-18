На соревнованиях в Республике Коми завоевала призовые места бригада соликамской скорой помощи

В Сыктывдинском районе Республики Коми состоялись ежегодные соревнования «Вызов-2025» по оказанию экстренной помощи среди сотрудников Центров медицины катастроф, станций скорой медпомощи и спасательных формирований. Прикамье представляла фельдшерская бригада Станции скорой медицинской помощи г. Соликамска. Бригада соликамской СМП заняла первое место в номинации «Экстренная помощь пациенту с острым заболеванием» и второе — на этапе «Медицинские манипуляции».
Соликамцы боролись за победу в числе 24 команд из 11 регионов страны: Пскова, Московской области, Республики Коми, Самары, Тольятти, Нарьян-Мара, Сургута, Тулы и других. Участники должны были пройти четыре сложных этапа: теоретический, практический, продемонстрировать навыки оказания экстренной помощи при внезапном состоянии и оказания помощи пострадавшим на месте чрезвычайной ситуации.
Как рассказала главный врач соликамской станции СМП Анна Габдрахманова, бригаду сформировали из старших фельдшеров — опытных специалистов, не раз доказывавших свое мастерство на краевых соревнованиях в Перми: «Мы давно не выезжали за пределы края, поэтому коллектив с воодушевлением принял предложение представить Прикамье на соревнованиях в другом регионе. Долго готовились, отрабатывали слаженность, повторяли теорию и практику. Очень интересно было сравнить наш уровень с тем, как работают коллеги из других городов». Анна Габдрахманова добавила, что на соревнования решили отправить сильнейших, чтобы по возвращении они провели в своих коллективах обучение и передали полученные знания. Основу команды составили старшие фельдшеры из Соликамска, Красновишерска, Чердыни и водитель.
Участники отметили, что этап «Политравма» существенно отличался от сценариев, обычных для пермских соревнований. Помимо ДТП с большим числом пострадавших, команды должны были оказывать помощь при пожаре, нападении на человека медведя, террористической атаке дронов, столкновении спортивных фанатов.
Несмотря на сложность заданий, подготовленных организаторами, соликамские фельдшеры смогли продемонстрировать свои лучшие профессиональные качества и навыки. Так, жюри отметило работу прикамской бригады на этапе «Расширенная сердечно-легочная реанимация» — здесь по легенде требовалось оказать экстренную помощь восьмилетнему ребенку с проведением интубации и переводом на искусственную вентиляцию легких с подбором корректных параметров. Соликамские фельдшеры также блестяще справились с оказанием помощи пациенту с острым инфарктом миокарда, у которого зафиксирована клиническая смерть, с реанимацией, проведением тромболизиса и госпитализацией в стационар. Водители команд соревновались в вождении машины СМП и проведении базовой сердечно-легочной реанимации.
Анна Габдрахманова подчеркнула, что прикамцы работали сплоченной бригадой, слаженно и четко, чувствовался командный дух, до призовой тройки в общекомандном зачете бригаде не хватило десятых балла: «Уверена, что это произошло из-за волнения и эмоционального напряжения, поскольку недостаточно соревновательной практики. Я горжусь своим коллективом, который в очередной раз доказал свой профессионализм и готовность оказывать помощь пациентам на высоком уровне».