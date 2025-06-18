Авиарейсы в Челябинск и Магнитогорск задерживаются в аэропорту Сочи

В Челябинск и Магнитогорск 18 июня не могут вовремя добраться самолеты из Сочи.
В Челябинске посадка одного самолета перенесена с 13:20 на 14:40. Второй рейс вместо 17:25 ждут в 22:55.
В Магнитогорске самолет из Сочи ждали в 7:00, но прибытие рейса отложено до 15:30.
В сочинском аэропорту задерживается еще десяток рейсов. Помимо челябинцев ждать приходится пассажирам самолетов до Новосибирска, Нижнекамска, Тюмени, Оренбурга, Москвы и Дубая.
На черноморском курорте идут дожди, штормовое предупреждение после сильной непогоды сняли утром 18 июня.
Напомним, неудачный день также выдался у челябинцев, которые собирались лететь в Египет. Их рейс отложили на 19 часов.