500 бюджетных мест предлагает НГЛУ абитуриентам в этом году

«Наибольшее количество бюджетных мест в этом году НГЛУ предоставляет на обучение по направлениям “Педагогическое образование” и “Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)”. Студенты, обучающиеся по этим направлениям, не только постигают основы преподавательской деятельности, но и получают знания по иностранным языкам на высоком уровне. Квалифицированные педагоги на данный момент очень востребованы в России, поэтому наши выпускники имеют хорошие перспективы дальнейшего трудоустройства», — сообщил исполняющий обязанности ректора НГЛУ Никита Авралев.
На втором месте по количеству бюджетных мест в этом году находятся направления «Лингвистика» и «Перевод и переводоведение». На третьем — направления бакалавриата и магистратуры «Филология».
«В 2024 году в НГЛУ наибольший конкурс был на направлениях подготовки “Лингвистика” — 126 человек на место, “Перевод и переводоведение” — 70 человек на место и “Филология” — 54 человек на место. Абитуриенты приезжают чаще всего из соседних областей: Кировская, Владимирская, Ивановская области, Татарстан, Чувашия. Но большинство, конечно, из Нижнего и Нижегородской области», — добавила ответственный секретарь Приемной комиссии НГЛУ Надежда Прокопьева.
Напомним, что приемная кампания в российских вузах стартует 20 июня.