500 бюджетных мест предлагает НГЛУ абитуриентам в этом году

«Наибольшее количество бюджетных мест в этом году НГЛУ предоставляет на обучение по направлениям “Педагогическое образование” и “Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)”. Студенты, обучающиеся по этим направлениям, не только постигают основы преподавательской деятельности, но и получают знания по иностранным языкам на высоком уровне. Квалифицированные педагоги на данный момент очень востребованы в России, поэтому наши выпускники имеют хорошие перспективы дальнейшего трудоустройства», — сообщил исполняющий обязанности ректора НГЛУ Никита Авралев.