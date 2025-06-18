«Объекты на ремонте»: омичам предлагают потерпеть без электричества до вечера

Компания «Омскэлетро» предоставила информацию о причинах отключения районов Омска от электроэнергии сегодня, 18 июня. Также в информации указаны ориентировочные строки решения проблем.
Причина перебоев с электричеством в Омске озвучена компанией так: «из-за технологического нарушения объектов электросетевого хозяйства АО “Омскэлектро”, связанных с аварийными повреждениями на высоковольтных кабельных линиях». Также обтекаемо названы и аварийные повреждения — «повышенный уровень грунтовых вод, движение грунта, аномально высокие температуры наружного воздуха».
Есть у компании и обнадеживающие новости. Одна особо обращает внимание омичей, что «на всех отключенных объектах в данный момент работают аварийные бригады, и электроснабжение будет восстановлено в максимально возможные сроки». Сроки, кстати, тоже озвучены. Потребители с улиц Красный Пахарь, Гусарова, Булатова, Орджоникидзе, Фрунзе, Красногвардейская, Герцена и Северных, должны были получить электроэнергию уже к обеду. А потребителям, проживающим по проспекту К. Маркса, на улицах Братской, Серова, Учебная, Панфилова, 3-й Транспортная, наиважнейший ресурс обещают вернуть к 18:00.