«Объекты на ремонте»: омичам предлагают потерпеть без электричества до вечера

Есть у компании и обнадеживающие новости. Одна особо обращает внимание омичей, что «на всех отключенных объектах в данный момент работают аварийные бригады, и электроснабжение будет восстановлено в максимально возможные сроки». Сроки, кстати, тоже озвучены. Потребители с улиц Красный Пахарь, Гусарова, Булатова, Орджоникидзе, Фрунзе, Красногвардейская, Герцена и Северных, должны были получить электроэнергию уже к обеду. А потребителям, проживающим по проспекту К. Маркса, на улицах Братской, Серова, Учебная, Панфилова, 3-й Транспортная, наиважнейший ресурс обещают вернуть к 18:00.