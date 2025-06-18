Четыре простых способа избавиться от запаха рыбы на руках и рабочих поверхностях

Селедка под шубой — один из главных салатов почти на любом новогоднем столе. Однако после приготовления блюда на руках и рабочих поверхностях остается неприятный рыбный запах. Как от него избавиться, рассказала «Вечерней Москве» эксперт по домоводству Марина Рубенкова.
По ее словам, существует несколько простых способов, которые помогут вам быстро и эффективно избавиться от этого запаха с рук. Самый действенный — это использование лимонного сока.
— Лимонный сок является природным дезодорантом. Нужно выжать немного лимонного сока на руки и тщательно его втереть. После этого промойте руки теплой водой. Лимонный сок поможет устранить запах рыбы, — рассказала она.
Специалист отметила, что уксус — это еще один эффективный способ борьбы с рыбным запахом.
— Вы можете смочить в нем ватный диск и протереть им руки и поверхности, с которыми соприкасалась рыба. Уксус эффективно устраняет запах и обладает антисептическими свойствами, — сообщила собеседница «ВМ».
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Как рассказала эксперт, сода также является эффективным средством для устранения запаха рыбы.
— Нужно смешать соду с небольшим количеством воды, чтобы она стала по консистенции как паста, и нанести ее на руки и рабочие поверхности. Оставьте на несколько минут, затем тщательно смойте теплой водой, — сказала Рубенкова.
Кроме того, обычное твердое мыло поможет устранить запах рыбы. Постарайтесь хорошо вымыть руки с мылом и теплой водой. При этом обратите особое внимание на промежутки между пальцами, порекомендовала она.
По мнению специалиста, можно попробовать помыть руки с помощью свежемолотого кофе. Также его можно смешать с жидким мылом и использовать как скраб для рук. Кофейный аромат поможет поглотить и устранить запах рыбы.
Эксперт по домоводству подытожила, что при готовке рыбных блюд лучше использовать перчатки, чтобы запах рыбы не въедался в руки. А если этой неприятности не удалось избежать, то можно попробовать использовать один из этих методов в борьбе с неприятным запахом.
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