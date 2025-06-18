Четыре простых способа избавиться от запаха рыбы на руках и рабочих поверхностях

Эксперт по домоводству подытожила, что при готовке рыбных блюд лучше использовать перчатки, чтобы запах рыбы не въедался в руки. А если этой неприятности не удалось избежать, то можно попробовать использовать один из этих методов в борьбе с неприятным запахом.