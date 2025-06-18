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Смольный пресек создание свалки в Приморском районе

Вынесено постановление о назначении штрафа в размере 60 тыс. рублей по ч. 3.3 ст. 8.2 КоАП РФ.

Сотрудники комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Петербурга пресекли создание свалки отходов в Приморском районе. Об этом рассказали в Смольном 18 июня.

В ведомство обратился депутат муниципального образования «Лахта-Ольгино» Александр Клименко, он запечатлел на видео процесс сброса отходов на территории общего пользования. Материалы позволили найти нарушителей, которые оставляли обрезки тканей и старую одежду. Комитет вынес постановление о назначении штрафа в размере 60 тыс. рублей по ч. 3.3 ст. 8.2 КоАП РФ.

Мы призываем всех жителей фиксировать любые признаки загрязнения территорий на видеокамеру. Подобные материалы позволяют нам привлекать к ответственности виновных лиц, что является действенной мерой профилактики подобных нарушений в будущем.

Александр Кучаев, первый заместитель председателя комитета по природопользованию Петербурга

Запись вместе с указанием времени и места предлагают направлять официальным обращением. Сделать это получится через сервис «Электронная приемная».