Смольный пресек создание свалки в Приморском районе

Сотрудники комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Петербурга пресекли создание свалки отходов в Приморском районе. Об этом рассказали в Смольном 18 июня.
В ведомство обратился депутат муниципального образования «Лахта-Ольгино» Александр Клименко, он запечатлел на видео процесс сброса отходов на территории общего пользования. Материалы позволили найти нарушителей, которые оставляли обрезки тканей и старую одежду. Комитет вынес постановление о назначении штрафа в размере 60 тыс. рублей по ч. 3.3 ст. 8.2 КоАП РФ.
Мы призываем всех жителей фиксировать любые признаки загрязнения территорий на видеокамеру. Подобные материалы позволяют нам привлекать к ответственности виновных лиц, что является действенной мерой профилактики подобных нарушений в будущем.
Запись вместе с указанием времени и места предлагают направлять официальным обращением. Сделать это получится через сервис «Электронная приемная».