Смольный пресек создание свалки в Приморском районе

В ведомство обратился депутат муниципального образования «Лахта-Ольгино» Александр Клименко, он запечатлел на видео процесс сброса отходов на территории общего пользования. Материалы позволили найти нарушителей, которые оставляли обрезки тканей и старую одежду. Комитет вынес постановление о назначении штрафа в размере 60 тыс. рублей по ч. 3.3 ст. 8.2 КоАП РФ.