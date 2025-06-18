Меру пресечения смягчили для экс-заместителя губернатора Ростовской области

В Ленинском районном суде Ростова-на-Дону изменили меру пресечения для бывшего заместителя губернатора — министра сельского хозяйства и продовольствия региона Константина Рачаловского. Эту информацию подтвердили в объединенной пресс-службе судов региона.
— По ходатайству следователя изменена мера пресечения в виде домашнего ареста на запрет определенных действий, начиная с 17 июня 2025 года. Речь идет об ограничении общения со свидетелями и иными участниками дела, а также о запрете на использование средств связи и Интернета. Сроки такой меры — компетенция следствия, — уточнили в инстанции.
Напомним, ранее экс-главу донского минсельхозпрода задержали, а потом отправили под домашний арест из-за подозрений в превышении полномочий (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ). По данным УФСБ, задержанный выделил субсидии предприятиям, находившимся в тяжелом финансовом состоянии. Позже получатели поддержки оказались банкротами, а деньги в размере 155,2 млн рублей были похищены.
Добавим, слушания о продлении меры пресечения для бывшего советника главы региона Виктора Гончарова назначили на 19 июня 2025 года.
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