Меру пресечения смягчили для экс-заместителя губернатора Ростовской области

— По ходатайству следователя изменена мера пресечения в виде домашнего ареста на запрет определенных действий, начиная с 17 июня 2025 года. Речь идет об ограничении общения со свидетелями и иными участниками дела, а также о запрете на использование средств связи и Интернета. Сроки такой меры — компетенция следствия, — уточнили в инстанции.