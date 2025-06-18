В Китае продают воду из озера Пекинского университета

В интернет-магазинах Китая продаётся «наполненная мудростью» бутилированная вода, которую набрали из озера при престижном Пекинском университете. Об этом пишет South China Morning Post.
Озеро Вайми, откуда набирают воду для продажи, находится около кампуса Пекинского университета, который является одним из самых элитных высших учебных заведений Китая. Он занимает 14-е место в мировом рейтинге вузов QS 2025, что является самым высоким показателем среди всех институтов материкового Китая и Гонконга.
Чтобы убедить людей в том, что воду действительно набрали из озера, владельцы магазинов снимают процесс заполнения бутылок и отправляют видео покупателям. Также клиентам сообщают, что жидкость лучше не пить. Однако ею можно поливать растения, на которые она благотворно влияет.
Помимо прочего, вода помогает человеку сохранить хорошее психологическое состояние, говорится в объявлениях. «Ежедневное созерцание воды может поднять вам настроение, вселить мудрость, а также резко повысить ваш эмоциональный коэффициент», — говорится в рекламе.
На маркетплейсах бутылка объемом 0,5 литра стоит от 30 до 99 юаней (от 375 до 1237 рублей). Обычная бутилированная вода продается примерно за 5 юаней (около 60 рублей).
В Департаменте безопасности университета людям запретили брать воду из озера Вэймин и продавать ее. Там сообщили, что сотрудники свяжутся с соответствующими магазинами и потребуют прекратить торговлю. Специалисты также попросили общественность сообщать им о подобных онлайн-продажах.
Ранее в Китае начали продавать пакетики с землей, на которой построили банки. По словам торговцев, такая почва принесет покупателям удачу.