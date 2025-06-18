В Китае продают воду из озера Пекинского университета

Чтобы убедить людей в том, что воду действительно набрали из озера, владельцы магазинов снимают процесс заполнения бутылок и отправляют видео покупателям. Также клиентам сообщают, что жидкость лучше не пить. Однако ею можно поливать растения, на которые она благотворно влияет.