Что известно про ИК «Черный дельфин» и как устроен быт ее обитателей

* Владимир Криштопа совершил два убийства и одно изнасилование с покушением на убийство летом 1995 года в Ростове-на-Дону. Был приговорен к смертной казни, которую заменили на наказание в виде 25 лет лишения свободы. Некоторое время просидел в ИК-6. Криштопа и другие заключенные в рамках творческой инициативы изваяли дельфина в технике папье-маше. Тюремному начальству скульптура пришлась по вкусу: ее установили во дворе и превратили в фонтан. Поэтому ИК-6 получила неформальное название «Черный дельфин». Часть срока Криштопа отбывал в колонии «Черный беркут» в Свердловской области. В 2020 году по истечении срока вышел на свободу и вернулся на родину, будучи гражданином Украины. В 2022 году был мобилизован в ряды ВСУ.