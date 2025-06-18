Большинство самарцев положительно относятся к инициативам своих коллег

Сервис SuperJob выяснил, что 61% опрошенных жителей Самары положительно оценивают активность своих коллег, тогда как негативные отзывы высказали лишь 8% респондентов. Почти половина работающих самарцев уверена, что руководство тоже благожелательно воспринимает свежие идеи сотрудников, считая реакцию начальства положительной.
Взаимодействие трудового коллектива в большинстве своём характеризуется доброжелательным отношением к нововведениям: 40% утверждают, что коллеги охотно принимают новые предложения, тогда как негативно реагируют лишь 10%.
Исследование также показало, что женщины проявляют большую терпимость к инициативам окружающих, чаще полагая, что поддержка приходит и сверху, и снизу. Чаще остальных идею поддержать склонны работники среднего возраста от 35 до 45 лет. Кроме того, люди с высоким уровнем дохода от 100 тысяч рублей в месяц охотнее одобряют активность коллег, нежели те, чей ежемесячный доход ниже указанной суммы.
Новость была интересной? Тогда подписывайтесь на наш телеграм-канал «МК в Самаре». Там до 24 июня включительно мы проводим розыгрыш призов. Успейте поучаствовать!