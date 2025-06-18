Большинство самарцев положительно относятся к инициативам своих коллег

Исследование также показало, что женщины проявляют большую терпимость к инициативам окружающих, чаще полагая, что поддержка приходит и сверху, и снизу. Чаще остальных идею поддержать склонны работники среднего возраста от 35 до 45 лет. Кроме того, люди с высоким уровнем дохода от 100 тысяч рублей в месяц охотнее одобряют активность коллег, нежели те, чей ежемесячный доход ниже указанной суммы.