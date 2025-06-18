Путин поприветствовал участников историко-патриотического автопробега

Президент подчеркнул, что впереди у участников автопробега — многие километры пути по территории России и братской Беларуси, знакомство с городами-героями и городами воинской славы, посещение памятных мемориалов и воинских захоронений. Кроме того, одним из символов преемственности поколений, трудовых, профессиональных традиций является то, что участники посвятили свой автопробег подвигу воинов-дорожников и работников отечественного транспорта в суровые военные годы, их огромному вкладу в Победу.