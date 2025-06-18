ГПК Беларуси отреагировал на ситуацию на границе с Литвой

В Государственном пограничном комитете Беларуси отреагировали на проблемы с оформлением транспорта на границе с Литвой, сообщила пресс-служба ведомства.
Так, 18 июня стало известно о проблемах с оформление грузового транспорта в литовском «Мядининкае» («Каменный Лог» с белорусской стороны. — Ред.).
— В течение суток литовская сторона в Мядининкае оформляла менее одной фуры в час, — прокомментировали в ГПК.
Около 10.00 часов въезда в Латвию и Литву ожидали в сумме 1240 фур. Наименьшее количество грузовиков за сутки были пропущены на территорию ЕС через литовский погранпереход «Мядининкай».
— В «Мядининкае» контрольные службы Литвы оформили только 4% транспорта от нормы, то есть 21 из 500 авто, — отреагировали в белорусском ведомстве.
Также очереди наблюдаются перед погранпунктом «Шальчининкай» («Бенякони» в Беларуси) — 480 грузовиков и на въезде в Латвию в «Патерниеки» (белорусский «Григоровщина»).
Перед единственным доступным для легкового транспорта польским пунктом пропуска «Тересполь» («Брест» с белорусской стороны) по данным на 12.00 часов стояли 1780 легковых авто и 20 автобусов.
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