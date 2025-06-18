Для маршрута № 56 в Самаре решили не убирать ГАЗели

В Самаре объявили конкурс на организацию регулярных перевозок по маршрутам с регулированными тарифами. Новый контракт вступает в силу с 18 июля и продлится до конца 2025 года.
Согласно опубликованной документации, маршрут № 56 продолжит обслуживаться микроавтобусами марки «ГАЗель». Ежедневно в рабочие дни на линию выйдут 10 автомобилей, а в выходные дни восемь.
Отметим, что ГАЗели появились на маршруте № 56 с марта прошлого года. Тогда транспортные власти утверждали, что это временные меры, вызванные ремонтом обычных автобусов большой вместимости. Маршрут соединяет район Приволжский микрорайон с железнодорожным вокзалом.
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